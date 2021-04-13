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Спорт

Разбор. Что за крутой турнир пройдет в Барнауле и ждать ли на него Андрея Аршавина

В начале июня в Барнауле вновь пройдет Международный турнир по футболу памяти Геннадия Смертина. Проект в честь отца, который реализует в крае известный в прошлом футболист Алексей Смертин, в прошлом году был поставлен на паузу. Сейчас известно, что он точно состоится и, скорее всего, вновь пройдет с размахом.

В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир
Олег Богданов
1 Когда пройдет турнир?

Сроки уже определены: турнир памяти Геннадия Смертина стартует в Барнауле 6 июня, а завешается 12 июня. Местом проведения станет парк спорта в Барнауле.

2 Какие команды подтвердились?

По традиции в Барнаул приедут сильнейшие молодые футболисты страны в возрасте 10−11 лет. По словам исполнительного директора Федерации футбола Алтайского края Бориса Трофимова, уже подтвердились две московские школы — «Локомотив» и «Динамо».

Международный детский турнир по футболу в Парке спорта.
Международный детский турнир по футболу в Парке спорта.
Всеволод Клещев

Сейчас организаторы ждут ответа от «Зенита» из Санкт-Петербурга.

3 Приедут ли иностранцы?

В предыдущие годы на Алтай всегда приезжали иностранные футболисты из Казахстана, Узбекистана, Японии и Южной Корее. Пандемия коронавируса, продолжающая блуждать по миру, вносит свои коррективы.

В 2021 году принять участие смогут только юные спортсмены команды «Кайрат» из Алматы.

Международный детский турнир по футболу в Парке спорта.
Международный детский турнир по футболу в Парке спорта.
Всеволод Клещев
4 Кто будет представлять Алтай?

В 2019 году от нашего региона было сразу три детские команды — «Динамо», «Алтай» и «Полимер».

5 Стоит ли ожидать VIP-гостей?

Фестиваль футбола в Барнауле без именитых гостей не обходится. Самым запоминающимся в этом плане стал стал 2016 год, когда мероприятие проходило впервые. Тогда на его открытие приехал экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин.

В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир
Олег Богданов

Парк спорта с трудом вместил всех болельщиков.

По словам Бориса Трофимова, в нынешнем году на открытие турнира обязательно приедет кто-то из именитых игроков.

Борис Трофимов,
исполнительный директор Федерации футбола Алтайского края:

Мы понимаем, насколько для ребят это важно. Я никогда не забуду, как в 2016 году один из футболистов подошел к губернатору Александру Карлину, подергал его за пиджак и попросил: «Дяденька, сфотографируйте меня, пожалуйста, с Аршавиным». Это показательный пример.

6 Кто такой Геннадий Смертин?

Геннадий Иванович Смертин выступал в амплуа крайнего нападающего за команду моторного завода в Барнауле. В 1963 году он стал чемпионом Алтайского края.

В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир
Олег Богданов

Последние годы Геннадий Смертин работал тренером-преподавателем в спортшколе своего сына Алексея.

Кроме сотен алтайских мальчишек, он воспитал двух известных футболистов — своих сыновей Алексея и Евгения. Уроки индивидуального мастерства у Геннадия Ивановича брал Александр Ерохин, игрок сборной России и питерского «Зенита».

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