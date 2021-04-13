Разбор. Что за крутой турнир пройдет в Барнауле и ждать ли на него Андрея Аршавина

2 Какие команды подтвердились?

По традиции в Барнаул приедут сильнейшие молодые футболисты страны в возрасте 10−11 лет. По словам исполнительного директора Федерации футбола Алтайского края Бориса Трофимова, уже подтвердились две московские школы — «Локомотив» и «Динамо».

Международный детский турнир по футболу в Парке спорта. Всеволод Клещев

Сейчас организаторы ждут ответа от «Зенита» из Санкт-Петербурга.