Разбор. Что за крутой турнир пройдет в Барнауле и ждать ли на него Андрея Аршавина

Сроки уже определены: турнир памяти Геннадия Смертина стартует в Барнауле 6 июня, а завешается 12 июня. Местом проведения станет парк спорта в Барнауле.
По традиции в Барнаул приедут сильнейшие молодые футболисты страны в возрасте 10−11 лет. По словам исполнительного директора Федерации футбола Алтайского края Бориса Трофимова, уже подтвердились две московские школы — «Локомотив» и «Динамо».
Сейчас организаторы ждут ответа от «Зенита» из Санкт-Петербурга.
В предыдущие годы на Алтай всегда приезжали иностранные футболисты из Казахстана, Узбекистана, Японии и Южной Корее. Пандемия коронавируса, продолжающая блуждать по миру, вносит свои коррективы.
В 2021 году принять участие смогут только юные спортсмены команды «Кайрат» из Алматы.
В 2019 году от нашего региона было сразу три детские команды — «Динамо», «Алтай» и «Полимер».
Фестиваль футбола в Барнауле без именитых гостей не обходится. Самым запоминающимся в этом плане стал стал 2016 год, когда мероприятие проходило впервые. Тогда на его открытие приехал экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин.
Парк спорта с трудом вместил всех болельщиков.
По словам Бориса Трофимова, в нынешнем году на открытие турнира обязательно приедет кто-то из именитых игроков.
Борис Трофимов,
исполнительный директор Федерации футбола Алтайского края:
Мы понимаем, насколько для ребят это важно. Я никогда не забуду, как в 2016 году один из футболистов подошел к губернатору Александру Карлину, подергал его за пиджак и попросил: «Дяденька, сфотографируйте меня, пожалуйста, с Аршавиным». Это показательный пример.
Геннадий Иванович Смертин выступал в амплуа крайнего нападающего за команду моторного завода в Барнауле. В 1963 году он стал чемпионом Алтайского края.
Последние годы Геннадий Смертин работал тренером-преподавателем в спортшколе своего сына Алексея.
Кроме сотен алтайских мальчишек, он воспитал двух известных футболистов — своих сыновей Алексея и Евгения. Уроки индивидуального мастерства у Геннадия Ивановича брал Александр Ерохин, игрок сборной России и питерского «Зенита».