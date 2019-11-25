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Разбор. Примет ли в Барнаул Чемпионат мира и Европы по гребле и что для этого нужно

Алтайский край в ноябре подал заявку на проведение в Барнауле Чемпионата мира и Европы по гребному спорту. Об этом altapress.ru сообщил Юрий Морозов, руководитель СШОР по гребле на байдарках и каноэ им. Костенко. Окончательное решение будет принято весной следующего года.

На барнаульском гребном канале стартовал международный "Кубок Чемпионов"
На барнаульском гребном канале стартовал международный "Кубок Чемпионов"
Дмитрий Лямзин
1 Когда пройдут соревнования?

Барнаул претендует на проведение еще двух крупных соревнований — Чемпионата мира в 2023 году и Чемпионата Европы в 2024 году. Где они пройдут, станет известно в марте 2020 года. Заявку Барнаула поддержало руководство региона и Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ.

Конкуренты краевой столицы пока не называются.

На барнаульском гребном канале стартовал международный &quot;Кубок Чемпионов&quot;
На барнаульском гребном канале стартовал международный «Кубок Чемпионов»
Дмитрий Лямзин
2 Почему краевая федерация решила поторопиться?

В июне 2021 года Барнаул станет местом проведения этапа Кубка мира по гребле. Дожидаться этого момента и лишь потом подавать заявки на более престижные соревнования, краевая федерация не стала. Иначе шансы принять мировые и европейские старты у нас были бы только в 2027 году.

На барнаульском гребном канале стартовал международный &quot;Кубок Чемпионов&quot;
На барнаульском гребном канале стартовал международный «Кубок Чемпионов»
Дмитрий Лямзин
3 Что нужно достроить на гребном канале?

В 2020 году на барнаульском гребном канале должна завершиться грандиозная стройка — здесь возводят обводной канал. Он позволяет финиширующим спортсменам возвращаться на старт, не мешая остальным гребцам на дистанции. Стоимость объекта 300 млн рублей. Финансируется проект из краевого бюджета.

Строительные работы на барнаульском гребном канале
Строительные работы на барнаульском гребном канале
Дмитрий Лямзин

Для проведения Чемпионатов мира и Европы всей остальной инфраструктуры будет достаточно, сообщил Юрий Морозов.

4 Чего больше всего не хватает?

На сегодняшний день острее всего стоит вопрос с лодками. Для проведения этапа Кубка мира в 2021 году их необходимо не меньше 200. Для этого требуется еще 220 млн рублей. Часть средств планируется получить из Москвы по федеральным программам.

Вопрос выделения Барнаулу дополнительного финансирования уже обсуждался в Госдуме и Совете Федераций. 21 ноября на встрече с руководством «Фонда поддержки олимпийцев России» Юрий Морозов еще раз попросил о помощи в приобретении инвентаря.

На барнаульском гребном канале стартовал международный &quot;Кубок Чемпионов&quot;
На барнаульском гребном канале стартовал международный «Кубок Чемпионов»
Дмитрий Лямзин

По словам директор СШОР, если все получится, в дальнейшем Барнаул сможет на постоянной основе принимать первенство России. Пока же каждый раз доставлять на Алтай габаритные лодки спортсменам достаточно проблематично.

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