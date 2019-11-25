Разбор. Примет ли в Барнаул Чемпионат мира и Европы по гребле и что для этого нужно

4 Чего больше всего не хватает?

На сегодняшний день острее всего стоит вопрос с лодками. Для проведения этапа Кубка мира в 2021 году их необходимо не меньше 200. Для этого требуется еще 220 млн рублей. Часть средств планируется получить из Москвы по федеральным программам.

Вопрос выделения Барнаулу дополнительного финансирования уже обсуждался в Госдуме и Совете Федераций. 21 ноября на встрече с руководством «Фонда поддержки олимпийцев России» Юрий Морозов еще раз попросил о помощи в приобретении инвентаря.

На барнаульском гребном канале стартовал международный «Кубок Чемпионов» Дмитрий Лямзин

По словам директор СШОР, если все получится, в дальнейшем Барнаул сможет на постоянной основе принимать первенство России. Пока же каждый раз доставлять на Алтай габаритные лодки спортсменам достаточно проблематично.