Разбор. Примет ли в Барнаул Чемпионат мира и Европы по гребле и что для этого нужно

Барнаул претендует на проведение еще двух крупных соревнований — Чемпионата мира в 2023 году и Чемпионата Европы в 2024 году. Где они пройдут, станет известно в марте 2020 года. Заявку Барнаула поддержало руководство региона и Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ.
Конкуренты краевой столицы пока не называются.
В июне 2021 года Барнаул станет местом проведения этапа Кубка мира по гребле. Дожидаться этого момента и лишь потом подавать заявки на более престижные соревнования, краевая федерация не стала. Иначе шансы принять мировые и европейские старты у нас были бы только в 2027 году.
В 2020 году на барнаульском гребном канале должна завершиться грандиозная стройка — здесь возводят обводной канал. Он позволяет финиширующим спортсменам возвращаться на старт, не мешая остальным гребцам на дистанции. Стоимость объекта 300 млн рублей. Финансируется проект из краевого бюджета.
Для проведения Чемпионатов мира и Европы всей остальной инфраструктуры будет достаточно, сообщил Юрий Морозов.
На сегодняшний день острее всего стоит вопрос с лодками. Для проведения этапа Кубка мира в 2021 году их необходимо не меньше 200. Для этого требуется еще 220 млн рублей. Часть средств планируется получить из Москвы по федеральным программам.
Вопрос выделения Барнаулу дополнительного финансирования уже обсуждался в Госдуме и Совете Федераций. 21 ноября на встрече с руководством «Фонда поддержки олимпийцев России» Юрий Морозов еще раз попросил о помощи в приобретении инвентаря.
По словам директор СШОР, если все получится, в дальнейшем Барнаул сможет на постоянной основе принимать первенство России. Пока же каждый раз доставлять на Алтай габаритные лодки спортсменам достаточно проблематично.