Разбор. Зачем в барнаульский гребной канал решили вложить еще более 300 млн рублей

3 Будут ли расширять подъездную дорогу к гребному каналу?

Пока расширение не предусмотрено, сообщил министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев. Однако на подъездной дороге будут оборудованы «карманы», которые позволят автомобилистам лучше разъезжаться.

Дорога на гребной канал была построена 12 лет назад, ее ширина — порядка 4,5 метров. Специалисты полагают, что в идеале ее размер должен составлять 6 метров. Возможно в последующем ее основательно расширят. Пока же об этом речь не идет.