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19 августа 18°C

Разбор. Зачем в барнаульский гребной канал решили вложить еще более 300 млн рублей

К ноябрю на гребном канале Барнаула завершится первый этап масштабных строительных работ. За 300 млн рублей здесь возведут обводной канал, по которому спортсмены будут с финиша возвращаться на старт, не мешая другим гребцам на дорожках. Зачем на Оби решили сделать столь дорогостоящий объект и что еще появится у местной спортивной школы, читайте в нашем разборе.

Строительные работы на барнаульском гребном канале
Строительные работы на барнаульском гребном канале
Дмитрий Лямзин
1 Когда достроят обводной канал?

Срок реализации этого проекта завершается в октябре 2020 года. Строители уже установили опоры, провели монтаж балок, обработали специальным покрытием мостовые сооружения. Для укрепления берега они применили инновационные пластиковые материалы, что позволит увеличить срок службы и исключить возможность коррозии. Сейчас подрядная организация ведет обустройство самого канала. В следующем году на объекте будут обустраивать площадки, примыкающие к обводному каналу.

2 Зачем спортшколе по гребле такой дорогостоящий проект?

В июне 2021 года Барнаул впервые в своей истории примет этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Для того, чтобы это стало возможным, было принято решение о строительстве обводного канала. Его наличие — это одно из требований к месту проведения подобных международных стартов. Ожидается, что в краевую столицу приедет около 600 спортсменов из разных стран мира. Часть из них параспортсмены, для которых нужна доступная среда.

Строительные работы на барнаульском гребном канале
Строительные работы на барнаульском гребном канале
Дмитрий Лямзин
3 Будут ли расширять подъездную дорогу к гребному каналу?

Пока расширение не предусмотрено, сообщил министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев. Однако на подъездной дороге будут оборудованы «карманы», которые позволят автомобилистам лучше разъезжаться.

Дорога на гребной канал была построена 12 лет назад, ее ширина — порядка 4,5 метров. Специалисты полагают, что в идеале ее размер должен составлять 6 метров. Возможно в последующем ее основательно расширят. Пока же об этом речь не идет.

4 Где будут располагаться места для болельщиков?

Скорее всего, их перенесут на противоположный берег канала. Территорию там обустроят и установят разборные трибуны. По словам министра спорта Алексея Перфильева, в последующем их можно будет использовать на других спортивных соревнованиях.

На барнаульском гребном канале стартовал международный &quot;Кубок Чемпионов&quot;
На барнаульском гребном канале стартовал международный «Кубок Чемпионов»
Дмитрий Лямзин
5 Какие еще условия будут созданы для зрителей?

Рядом с территорией спортшколы к этапу Кубка мира оборудуют две парковки. Общее количество мест составит около 1,5 тыс.

6 Что еще закупят для школы?

Сейчас краевой минспорт рассматривает варианты приобретения либо аренды дополнительных 200 лодок. На это требуется еще 220 млн рублей. Часть средств планируется получить из Москвы по федеральным программам.

На проведение самого этапа Кубка мира средства будут выделять Международная федерация каноэ и спонсоры.

На барнаульском гребном канале стартовал международный &quot;Кубок Чемпионов&quot;
На барнаульском гребном канале стартовал международный «Кубок Чемпионов»
Дмитрий Лямзин
7 Когда в ближайшее время в Барнаул приедут гребцы?

Уже в сентябре на гребном канале в Барнауле сильнейшие российские гребцы, входящие в национальную сборную страны, проведут свои сборы. Ожидается, что еще раз они приедут в 2020 году перед поездкой на Олимпийские игры в Токио.

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