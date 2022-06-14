Раздраконились. На гребном канале в Барнауле установили рекорд и устроили мощную «зарубу»

Какой установили рекорд
Перед началом соревнований на гребном канале прошел парад. В общей сложности на водную гладь вышли 194 спортивных лодок — байдарок, каноэ, сапбордов и катеров. Официальные представители Книги рекордов России зафиксировали их число и признали — это самый массовый парад на воде. Соответствующий сертификат вручили Юрию Самсоненко, руководителю «Студенческая лига по гребле на лодках „Дракон“ и сапбордах».
Среди тех, кто стал часть парада был и чемпион мира и Европы, олимпийский призер по дзюдо Иван Нифонтов. На сапборд он впервые встал буквально за день до этого.
«Конечно, как вид спорта я для себя сап не рассматриваю, но как вариант отдыха, почему бы и нет. Наслаждение и умиротворение невероятное», — поделился он впечатлениями.
Кстати, в этот же день на гребном канале официально открыли школу гребли для всех желающих. На протяжении всего лета здесь теперь будет работать прокат сапбордов.
Кто участвовал в соревнованиях
В общей сложности в первом студенческом фестивале приняли участие 16 команд из восьми вузов. Некоторые решили брать количеством, и выставили сразу по три-четыре команды. По такому принципу, например, пошел алтайский «политех».
РАНХиГС сделал ход конем и помимо студентов заявил полноценную команду преподавателей.
В АГУ же решили, что важно не количество, а качество гребцов-спортсменов и усадили в лодки самых подготовленных. Сергей Буравлев, руководитель спортивного клуба «Университет» рассказал, что за весло взялись гиревики, лыжники, бегуны-ориентировщики — ребята все подготовленные.
Правда сработаться в одной лодке времени у них было не много, потренировались студенты «классического» всего две недели — и в бой.
Практически все заезды, начиная с четвертьфиналов (по четыре экипажа в каждом заезде), прошли в равной борьбе, а в главном финале быстрее всех оказался один из экипажей «политеха» — «Боевая дружина». Второй финишировала команда «Ритм» из педуниверситета, а третьей уже упомянутая команда преподавателей РАНХиГС, пишет «Алтайский спорт».
Финал «А»
1 место. «Боевая дружина» (АлтГТУ)
2 место. «Ритм» (АлтГПУ)
3 место. «Мастера-преподаватели» (РАНХиГС)
4 место. «Укротители Дракона» (АлтГТУ)
Финал «Б»
5 место. «Богатыри» (АлтГТУ)
6 место. «Воспитанники Джордана» (РАНХиГС)
7 место. «А-фины» (Финансовый университет)
8 место. «Политехник» (АлтГТУ)
По словам Юрия Шамкова, председателя Федерации гребли на байдарках и каноэ Алтайского края, студенческий фестиваль — это только первый шаг. В начале сентября в план Всероссийских соревнованиях имени Костенко включат заезды на «драконах», по итогам которых сформируют сборную региона.
Планируется, что 20−25 сентября в Ростове-на-Дону на Кубке России по гребле состоится ее дебют. «Я думаю, что за призовую тройку можно побороться, — рассказал Юрий Шамков. — Студенты у нас талантливые».