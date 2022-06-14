Раздраконились. На гребном канале в Барнауле установили рекорд и устроили мощную «зарубу»

10 июня в Барнауле прошел первый фестиваль по гребле на лодках-драконах среди студентов. Организатором выступили недавно созданная лига , призванная продвигать этот пока экзотический вид спорта. К сентябрю в Алтайском крае уже хотят сформировать полноценную региональную команду.

Какой установили рекорд

Перед началом соревнований на гребном канале прошел парад. В общей сложности на водную гладь вышли 194 спортивных лодок — байдарок, каноэ, сапбордов и катеров. Официальные представители Книги рекордов России зафиксировали их число и признали — это самый массовый парад на воде. Соответствующий сертификат вручили Юрию Самсоненко, руководителю «Студенческая лига по гребле на лодках „Дракон“ и сапбордах».

Среди тех, кто стал часть парада был и чемпион мира и Европы, олимпийский призер по дзюдо Иван Нифонтов. На сапборд он впервые встал буквально за день до этого.

«Конечно, как вид спорта я для себя сап не рассматриваю, но как вариант отдыха, почему бы и нет. Наслаждение и умиротворение невероятное», — поделился он впечатлениями.

Студенческий фестиваль на гребном канале. Анна Зайкова Студенческий фестиваль на гребном канале. Анна Зайкова Студенческий фестиваль на гребном канале. Анна Зайкова Студенческий фестиваль на гребном канале. Анна Зайкова Студенческий фестиваль на гребном канале. Анна Зайкова Студенческий фестиваль на гребном канале. Анна Зайкова

Кстати, в этот же день на гребном канале официально открыли школу гребли для всех желающих. На протяжении всего лета здесь теперь будет работать прокат сапбордов.

Кто участвовал в соревнованиях

В общей сложности в первом студенческом фестивале приняли участие 16 команд из восьми вузов. Некоторые решили брать количеством, и выставили сразу по три-четыре команды. По такому принципу, например, пошел алтайский «политех».

РАНХиГС сделал ход конем и помимо студентов заявил полноценную команду преподавателей.

В АГУ же решили, что важно не количество, а качество гребцов-спортсменов и усадили в лодки самых подготовленных. Сергей Буравлев, руководитель спортивного клуба «Университет» рассказал, что за весло взялись гиревики, лыжники, бегуны-ориентировщики — ребята все подготовленные.

Правда сработаться в одной лодке времени у них было не много, потренировались студенты «классического» всего две недели — и в бой.

Практически все заезды, начиная с четвертьфиналов (по четыре экипажа в каждом заезде), прошли в равной борьбе, а в главном финале быстрее всех оказался один из экипажей «политеха» — «Боевая дружина». Второй финишировала команда «Ритм» из педуниверситета, а третьей уже упомянутая команда преподавателей РАНХиГС, пишет «Алтайский спорт».

Финал «А» 1 место. «Боевая дружина» (АлтГТУ)

2 место. «Ритм» (АлтГПУ)

3 место. «Мастера-преподаватели» (РАНХиГС)

4 место. «Укротители Дракона» (АлтГТУ) Финал «Б» 5 место. «Богатыри» (АлтГТУ)

6 место. «Воспитанники Джордана» (РАНХиГС)

7 место. «А-фины» (Финансовый университет)

8 место. «Политехник» (АлтГТУ)

По словам Юрия Шамкова, председателя Федерации гребли на байдарках и каноэ Алтайского края, студенческий фестиваль — это только первый шаг. В начале сентября в план Всероссийских соревнованиях имени Костенко включат заезды на «драконах», по итогам которых сформируют сборную региона.

Студенческий фестиваль на гребном канале. Анна Зайкова

Планируется, что 20−25 сентября в Ростове-на-Дону на Кубке России по гребле состоится ее дебют. «Я думаю, что за призовую тройку можно побороться, — рассказал Юрий Шамков. — Студенты у нас талантливые».