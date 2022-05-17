Взялись за весло. Как в Барнауле решили переплюнуть гребные традиции Оксфорда и Кембриджа

Как все проходило
На гребном канале Совет ректоров Алтайского края оказался не случайно. Руководителям университетов предстояло самим узнать, что же такое гребля, но, не глядя с высокого берега, а прямо в лодках.
Серьезные дяди и тети сменили привычный строгий дресс-код на спортивный и, не испугавшись, сели в «драконы». Главным заводилой оказался ректор «политеха» Андрей Марков, который предложил сначала пройти инструктаж, а потом уже наливать в канал воду.
Коллеги посмеялись и взялись за весла. Как говорится, была — не была.
Как появилась лига
Студенческая лига по гребле зародилась относительно недавно — зарегистрировали ее в апреле нынешнего года. У руля встал опытный спортивный менеджер Юрий Самсоненко, долгие годы проработавший в региональном минспорте.
Главная цель проекта — сделать популярнее две разновидности гребли — на лодках-драконах и сапбордах. Юрий Шамков, отвечающий в регионе за развитие всего гребного спорта, рассказывает: «драконы» в России пока известны мало, хотя это — достаточно азартный, интересный, а главное, не столь технически сложный вид спорта.
Чемпионаты мира по гребле на лодках-драконах собирают тысячи зрителей и участников. Зрелище невероятное.
Сапборды, напротив, в нашей стране на пике популярности. С ранней весны по глубокую осень на водоемах можно увидеть гребцов на SUP, плоских надувных лодках. В прошлом году на фестивале в Санкт-Петербурге прямо по городским каналам их проплыло больше 9 тыс.
Ожидается, что уже в 2028 году соревнования на сапах станут олимпийским видом спорта. Так что перспектива есть.
Этот момент вовремя прочувствовала алтайская федерация гребли и задумалась: а почему бы и нет? По словам Юрия Шамкова, начать решили со студентов — молодых, активных и не чуждых всему новому людей.
Как будут проходить тренировки
Студенческая лига по гребле — проект совместный. Сама лига отвечает за тренировочный процесс — предоставляет инвентарь и помещения для переодеваний, проводит инструктаж, организует положенные страховочные мероприятия на воде. Для занятий лодок-драконов и сапов достаточно.
Юрий Шамков объясняет: если тренировки воспитанников местной спортшколы и студентов будут пересекаться, для последних готовы построить отдельный «штаб». Место для быстровозводимой конструкции на гребном канале найдется.
Университеты, со своей стороны, должны составить списки занимающихся и решить вопросы с инструкторами. В педуниверситете, например, есть несколько студентов, ранее серьезно занимавшихся греблей. Они могли бы взять за себя функции тренеров.
Что думают ректоры
Андрей Марков не сомневается, что интерес к гребле будет — студенты все чаще выбирают спорт и здоровый образ жизни. «Раньше на улице встречал студентов с пивом в руках и сигареткой во рту. Сейчас таких и не увидеть», — признается он.
По словам Андрея Маркова, группу занимающихся университет сможет сформировать даже летом, когда студенты сдают экзамены и уходят на каникулы.
Андрей Марков,
ректор Алтайского государственого технического университета:
Большинство из них остаются в Барнауле и проходят практику на местных предприятиях. Думаю, что гребля станет для них интересным занятием.
Такую точку зрения разделяет и Ирина Шереметьева, ректор Алтайского медуниверситета. «Главное, решить вопрос с доставкой до канала», — считает она. 13 мая шесть алтайских ректоров подписали соглашения с лигой о сотрудничестве и предложили остальным коллегам сделать то же самое.
Надо сказать, что ничего подобного в России еще не было ни на региональном, ни на федеральном уровне. На вопрос, сможет ли алтайская лига приблизиться к знаменитой регате по Темзе среди студентов Оксфорда и Кембриджа, Юрий Шамков ответил положительно. «По эмоциям и накалу страстей точно», — заявил он.
Когда начнутся соревнования
Начать первые тренировки студенческая лига планирует в мае, а 10 июня провести первые соревнования в формате полномасштабного фестиваля.
«Политех», например, уже готов выставить три команды. По правилам, из десяти гребцов в лодке-драконе должно быть минимум четыре девушки.
Юрий Шамков полагает, что за лето в регионе может появиться и своя сборная по гребле на «драконах». Не исключено, что на предстоящем чемпионате России в сентябре она уже представит Алтайский край.
Что еще будет на канале
В этом году гребной канал Барнаула вновь ожидает преображение. Здесь на площади три гектара будут обустраивать новый городской пляж. Сначала намоют территорию — на эти цели в краевом бюджете предусмотрено 66 млн рублей, — затем займутся благоустройством.
Но городской пляж — это только часть большой рекреационной зоны, которую планируют развернуть на гребном канале.
За счет частных инвесторов береговую территорию хотят сделать максимально тусовочной и спортивной и запустить здесь различные площадки, например, для пляжного футбола и волейбола.
По данным altapress.ru, на этой же территории есть идея построить полноценный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) для игровых видов спорта. Эту идею еще в прошлом году озвучивали министру спорта России.
А еще гребной канал может стать прекрасным местом для различных студенческих праздников. «Соседей здесь нет. Шуми — не хочу», — подытожил Юрий Шамков.
Чем уникален канал
Гребной канал в Барнауле был сдан в эксплуатацию 1984 году. Строительство велось путем выемки грунта по заранее проложенной трассе. Работы длились в течение четырех лет.
Длина канала составляет 1,8 тыс. метров, ширина — 110 метров, глубина — до 16 метров. Канал удачно располагается относительно розы ветров: на левом берегу огромный массив, прикрывающий спортсменов от ветра.
В 2016 году на канале завершили строительство спортивного комплекса, в 2018-том — на дистанции установили разметку, автоматическую стартовую систему хронометража и фотофиниш немецкой фирмы IMAS. В 2021 году сдали в эксплуатацию обводной канал.