Взялись за весло. Как в Барнауле решили переплюнуть гребные традиции Оксфорда и Кембриджа

10 июня в Алтайском крае пройдут первые соревнования на лодках-драконах среди студентов. Об этом на прошлой неделе договорились ректоры местных университетов. Они подписали соглашение о создании первой в России лиги гребли среди учащихся вузов и сами взялись за весло. О том, чем уникален это проект, и что он даст гребному каналу и всему Барнаулу, читайте в материале altapress.ru.

Как все проходило

На гребном канале Совет ректоров Алтайского края оказался не случайно. Руководителям университетов предстояло самим узнать, что же такое гребля, но, не глядя с высокого берега, а прямо в лодках.

Серьезные дяди и тети сменили привычный строгий дресс-код на спортивный и, не испугавшись, сели в «драконы». Главным заводилой оказался ректор «политеха» Андрей Марков, который предложил сначала пройти инструктаж, а потом уже наливать в канал воду.

Коллеги посмеялись и взялись за весла. Как говорится, была — не была.

Совет ректоров на гребном канале. Анна Зайкова Совет ректоров на гребном канале. Анна Зайкова Совет ректоров на гребном канале. Анна Зайкова Совет ректоров на гребном канале. Анна Зайкова Совет ректоров на гребном канале. Анна Зайкова Совет ректоров на гребном канале. Анна Зайкова Совет ректоров на гребном канале. Анна Зайкова Совет ректоров на гребном канале. Анна Зайкова Совет ректоров на гребном канале. Анна Зайкова

Как появилась лига

Студенческая лига по гребле зародилась относительно недавно — зарегистрировали ее в апреле нынешнего года. У руля встал опытный спортивный менеджер Юрий Самсоненко, долгие годы проработавший в региональном минспорте.

Главная цель проекта — сделать популярнее две разновидности гребли — на лодках-драконах и сапбордах. Юрий Шамков, отвечающий в регионе за развитие всего гребного спорта, рассказывает: «драконы» в России пока известны мало, хотя это — достаточно азартный, интересный, а главное, не столь технически сложный вид спорта.

Чемпионаты мира по гребле на лодках-драконах собирают тысячи зрителей и участников. Зрелище невероятное.

Совет ректоров на гребном канале. Анна Зайкова

Сапборды, напротив, в нашей стране на пике популярности. С ранней весны по глубокую осень на водоемах можно увидеть гребцов на SUP, плоских надувных лодках. В прошлом году на фестивале в Санкт-Петербурге прямо по городским каналам их проплыло больше 9 тыс.

Ожидается, что уже в 2028 году соревнования на сапах станут олимпийским видом спорта. Так что перспектива есть.

Этот момент вовремя прочувствовала алтайская федерация гребли и задумалась: а почему бы и нет? По словам Юрия Шамкова, начать решили со студентов — молодых, активных и не чуждых всему новому людей.

Совет ректоров на гребном канале. Анна Зайкова

Как будут проходить тренировки

Студенческая лига по гребле — проект совместный. Сама лига отвечает за тренировочный процесс — предоставляет инвентарь и помещения для переодеваний, проводит инструктаж, организует положенные страховочные мероприятия на воде. Для занятий лодок-драконов и сапов достаточно.

Юрий Шамков объясняет: если тренировки воспитанников местной спортшколы и студентов будут пересекаться, для последних готовы построить отдельный «штаб». Место для быстровозводимой конструкции на гребном канале найдется.

Университеты, со своей стороны, должны составить списки занимающихся и решить вопросы с инструкторами. В педуниверситете, например, есть несколько студентов, ранее серьезно занимавшихся греблей. Они могли бы взять за себя функции тренеров.

Совет ректоров на гребном канале. Анна Зайкова

Что думают ректоры

Андрей Марков не сомневается, что интерес к гребле будет — студенты все чаще выбирают спорт и здоровый образ жизни. «Раньше на улице встречал студентов с пивом в руках и сигареткой во рту. Сейчас таких и не увидеть», — признается он.

По словам Андрея Маркова, группу занимающихся университет сможет сформировать даже летом, когда студенты сдают экзамены и уходят на каникулы.

Андрей Марков,

ректор Алтайского государственого технического университета:

Большинство из них остаются в Барнауле и проходят практику на местных предприятиях. Думаю, что гребля станет для них интересным занятием.

Совет ректоров на гребном канале. Анна Зайкова

Такую точку зрения разделяет и Ирина Шереметьева, ректор Алтайского медуниверситета. «Главное, решить вопрос с доставкой до канала», — считает она. 13 мая шесть алтайских ректоров подписали соглашения с лигой о сотрудничестве и предложили остальным коллегам сделать то же самое.

Надо сказать, что ничего подобного в России еще не было ни на региональном, ни на федеральном уровне. На вопрос, сможет ли алтайская лига приблизиться к знаменитой регате по Темзе среди студентов Оксфорда и Кембриджа, Юрий Шамков ответил положительно. «По эмоциям и накалу страстей точно», — заявил он.

Когда начнутся соревнования

Начать первые тренировки студенческая лига планирует в мае, а 10 июня провести первые соревнования в формате полномасштабного фестиваля.

Совет ректоров на гребном канале. Анна Зайкова

«Политех», например, уже готов выставить три команды. По правилам, из десяти гребцов в лодке-драконе должно быть минимум четыре девушки.

Юрий Шамков полагает, что за лето в регионе может появиться и своя сборная по гребле на «драконах». Не исключено, что на предстоящем чемпионате России в сентябре она уже представит Алтайский край.

Что еще будет на канале

В этом году гребной канал Барнаула вновь ожидает преображение. Здесь на площади три гектара будут обустраивать новый городской пляж. Сначала намоют территорию — на эти цели в краевом бюджете предусмотрено 66 млн рублей, — затем займутся благоустройством.

Совет ректоров на гребном канале. Анна Зайкова

Но городской пляж — это только часть большой рекреационной зоны, которую планируют развернуть на гребном канале.

За счет частных инвесторов береговую территорию хотят сделать максимально тусовочной и спортивной и запустить здесь различные площадки, например, для пляжного футбола и волейбола.

По данным altapress.ru, на этой же территории есть идея построить полноценный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) для игровых видов спорта. Эту идею еще в прошлом году озвучивали министру спорта России.

Совет ректоров на гребном канале. Анна Зайкова

А еще гребной канал может стать прекрасным местом для различных студенческих праздников. «Соседей здесь нет. Шуми — не хочу», — подытожил Юрий Шамков.