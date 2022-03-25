25 марта
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Спорт

Развернули каноэ. На Алтае окончательно распрощались с престижными международными соревнованиями

Международная федерация каноэ (ICF) отказалась от проведения коммерческих соревнований «Кубок Чемпионов», которые были намечен на конец августа. Соответствующее письмо письмо уже поступило в регион. Об этом altapress.ru сообщил министр спорта региона Алексей Перфильев.

"Кубок Чемпионов" по гребле в Барнауле
"Кубок Чемпионов" по гребле в Барнауле
Анна Зайкова

В начале марта редакция altapress.ru обращалась к председателю краевой федерации гребли на байдарках и каноэ Юрию Шамкову. Тогда он объяснял, что определенности по проведению Кубка Чемпионов пока нет.

Теперь же известно, что от соревнований в Барнауле ICF точно отказывается. Напомним, 24−25 августа 2022 года на барнаульском гребном канале должны были пройти коммерческие старты, на который ожидался приезд 48 лучших спортсменов.

Опыт подобных соревнований у нашего региона есть: в 2018 году на гребном канале уже проводились подобные соревнования. Шоу было запоминающееся: за победы и призовые соревновались гребцы из 19 стран — Германии, Португалии, Испании, Польши, Франции, Венгрии, Японии, Новой Зеландии, Канады и даже Австралии.

На барнаульском гребном канале стартовал международный &quot;Кубок Чемпионов&quot;
На барнаульском гребном канале стартовал международный «Кубок Чемпионов»
Дмитрий Лямзин

Что еще отменили

Не будет в этом году и международного турнира Student Hockey Challenge. По словам Алексея Перфильева, даже если бы регион не отказался от такой идеи, проблемы, например, с логистикой все равно возникли.

Напомним, Student Hockey Challenge — проект международный. В 2019 году он объединил восемь коллективов — пять из России (это были сильнейшие студенческие команды страны) и три иностранные — из Чехии, Словакии и США.

Матч-открытие, в котором 1 октября 2019 года встречались барнаульцы и американцы, тогда стал настоящим праздником. Воочию во Дворце спорта его посмотрело порядка 6 тыс. человек. Главный трофей турнира по итогам всех баталий завоевало «Динамо-Алтай».

Хоккей.
Хоккей.
unsplash.com

Заменять чем-то еще отмененные международные соревнования в региональном министерстве спорта пока не планируют.

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