Развитие тела и ума. Семейный мультиспортивный центр признали лучшим социальным проектом в Алтайском крае

В декабре в Барнауле подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства и СОНКО «Мой добрый бизнес-2023». Лучшим проектом в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта стал семейный мультиспортивный центр «Академикс». Его руководитель — Анна Галицкая, директор ООО «Академия спорта» в Барнауле.

Все ради детей

А все началось с простого желания ребенка. Шестилетняя дочь Анны была влюблена в фигурное катание и серьезно занималась с тренером. Но руководитель была вынуждена уехать из Барнаула, и малышке стало не с кем заниматься. Варианты были самые разные, но по итогу Анна решила рискнуть — и открыла собственную академию фигурного катания в 2021 году.

Семейный мультиспортивный центр «Академикс». Фото предоставлено компанией «Академия спорта».

Вскоре я поняла, что фигурное катание — это очень дорогостоящий вид спорта, который не всем доступен. Поэтому я начала искать другие варианты развития академии. Так появилась идея организовать мультиспортивный центр, где каждый ребенок сможет найти занятие по душе и реализовать себя в новом виде спорта, — рассказывает Анна.

Так, помимо фигурного катания, в центре открылись секции спортивных роликов, боевых искусств и современных танцев. А вскоре появились новые движения, которых раньше в Барнауле не было. Например, роуп-скиппинг — спортивная скакалка и батон-твирлинг, который включает умелое мастерство обращения с жезлом в комплексе с движениями тела, танцем и гимнастикой. В последнем ученики «Академикса» особенно преуспели — они привезли с соревнований из Томска 12 медалей.

Семейный мультиспортивный центр «Академикс». Фото предоставлено компанией «Академия спорта».

Мы постарались подобрать такие виды спорта, чтобы они были не только интересными, но и дополняли друг друга. Так, занятия танцами будут полезны для фигуристов, а акробатика — для батон-твирлинга, — рассказывает Анна.

Занятия рассчитаны для детей от двух-трех лет. Самому маленькому спортсмену здесь два года.

Семейный мультиспортивный центр «Академикс». Фото предоставлено компанией «Академия спорта».

А также их родители

Также «Академикс» активно работает с родителями учеников. Для них разработаны отдельные программы в спортивных секциях: йога, танцы, растяжка, фитнес. Дополнительно тренеры устраивают мастер-классы, в которых участвуют родители вместе с детьми. Только работая в связке «спортсмен-тренер-родитель», можно добиться высоких результатов, уверена Анна Галицкая.

Не все из родителей представляют, насколько тяжело может даваться спорт. Они могут требовать от ребенка высоких результатов, не понимая, что это — огромный труд. Поэтому мы приглашаем их поучаствовать в тренировках вместе с детьми: прокатиться на льду, сделать трюк на роликах или повторить танец. Это помогает им лучше понять друг друга и стать ближе. Ведь поддержка родителей очень важна для ребенка, — рассказывает руководитель центра.

Семейный мультиспортивный центр «Академикс». Фото предоставлено компанией «Академия спорта».

К тому же, это и хорошая разрядка после трудовых будней. «Частенько родители занимаются параллельно вместе с детьми. Например, ребенок — на фигурном катании, а мама — на зумбе или йоге», — вспоминает Анна.

Тренировка для ума

Помимо спорта в школе «Академикс» развивают творческие и умственные способности детей. Здесь есть отделение искусства, где учат дизайну одежды, рисованию и рукоделию. Открыто направление «Наука», которое помогает детям подтянуть школьные предметы. А также есть программа «Умная продленка» для учеников начальной школы. В нее включены нескучные занятия, комплексное питание и прогулки на свежем воздухе.

В этом году в центре открылась театральная студия на льду и уже отметилась большим достижением.

Мы поставили масштабный спектакль, в котором участвовали не только наши фигуристы, но и ученики боевых искусств, батон-твирлинга, танцоры и акробаты. Он был поставлен по сказке «Алиса в стране чудес». В Барнауле его посмотрели более 2 тысяч зрителей. Также мы ездили с ним в Бийск и село Бочкари Целинного района, а вскоре надеемся показать его в Рубцовске, — рассказывает Анна Галицкая.

Мсп Социальные Предприниматели: Центр «Мой бизнес» Алтайского края оказывает услуги в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным в 2019 году. Цель проекта — поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт.