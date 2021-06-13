Реанимация на поле. Что произошло с датским футболистом

Полузащитник потерял сознание. К нему подбежали медики, начались реанимационные процедуры, в том числе при помощи дефибриллятора.
Датские футболисты окружили товарища, закрыв от публики.
Кристиан Эриксен ????#ЕВРО2020 pic.twitter.com/vm61Jy6efC— УЕФА (@UEFAcom_ru) June 12, 2021
В этот момент на трибуне была его жена Сабрина Квист Йенсен, но ее не пустили к мужу, отметил «Чемпионат».
После чрезвычайной ситуации состоялось кризисное совещание с участием обеих команд и официальных лиц на матче, сообщили в Twitter УЕФА.
Спустя чуть более десяти минут Эриксена унесли на носилках. Со стадиона его доставили в Королевский госпиталь.
Позже стало ясно, что спортсмен в сознании, его состояние стабильно. Матч решили доиграть после полуторачасового перерыва.
Закончилась игра поражением датчан. Сборная Финляндии обыграла Данию со счетом 1:0.