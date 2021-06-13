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Спорт

Реанимация на поле. Что произошло с датским футболистом

Лидера сборной Дании 29-летнего Кристиана Эриксена госпитализировали во время матча Евро-2020 с Финляндией. Он рухнул на газон в конце первого тайма.

Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча Евро.
Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча Евро.
Скриншот сюжета Первого Канала

Полузащитник потерял сознание. К нему подбежали медики, начались реанимационные процедуры, в том числе при помощи дефибриллятора.

Датские футболисты окружили товарища, закрыв от публики.

В этот момент на трибуне была его жена Сабрина Квист Йенсен, но ее не пустили к мужу, отметил «Чемпионат».

После чрезвычайной ситуации состоялось кризисное совещание с участием обеих команд и официальных лиц на матче, сообщили в Twitter УЕФА.

Спустя чуть более десяти минут Эриксена унесли на носилках. Со стадиона его доставили в Королевский госпиталь.

Позже стало ясно, что спортсмен в сознании, его состояние стабильно. Матч решили доиграть после полуторачасового перерыва.

Закончилась игра поражением датчан. Сборная Финляндии обыграла Данию со счетом 1:0.

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