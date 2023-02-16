Рекорд Алтайского края установили атлеты в «Русской зиме»

На дистанции 400 м победила Полина Миллер. Как отмечают в ведомстве — это было ожидаемо.
Личный рекорд и рекорд Алтайского края установила Виктория Погребняк, при этом завоевав серебро на дистанции 60 м.
В гладком беге на 1500 м Евгений Куц стал третьим. За ним финишировал еще один представитель Алтайского края — Ильдар Надыров.
Чемпион страны Савелий Савлуков провалил забег на 400 метров и стал шестым, пишут в мэрии.
Ранее в Барнауле прошли межшкольные соревнования для ребят с ограниченными возможностями.