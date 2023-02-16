16 февраля
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Спорт

Рекорд Алтайского края установили атлеты в «Русской зиме»

В манеже одного из московских университетов в 32-й раз прошли традиционные легкоатлетические соревнования «Русская зима». В них приняли участие почти все сильнейшие легкоатлеты Алтайского края, сообщают в мэрии Барнаула.

Легкая атлетика.
Легкая атлетика.
unsplash.com

На дистанции 400 м победила Полина Миллер. Как отмечают в ведомстве — это было ожидаемо.

Личный рекорд и рекорд Алтайского края установила Виктория Погребняк, при этом завоевав серебро на дистанции 60 м.

В гладком беге на 1500 м Евгений Куц стал третьим. За ним финишировал еще один представитель Алтайского края — Ильдар Надыров.

Чемпион страны Савелий Савлуков провалил забег на 400 метров и стал шестым, пишут в мэрии.

Ранее в Барнауле прошли межшкольные соревнования для ребят с ограниченными возможностями.

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