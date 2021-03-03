Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 марта -8°C
Спорт
33

Результат спортсмена — заслуга команды: в Саранске завершилось Первенство России по биатлону среди юниоров

С 26 февраля по 1 марта в Саранске (республика Мордовия) состоялось Первенство России по биатлону среди юношей и девушек (возрастная группа 15−16 лет).

На старт вышли более 200 спортсменов из 35 регионов России.

Достойно выступила сборная команда Алтайского края в составе Копыриной Екатерины (АУОР), Дмитриевой Валерии (Алтайский район), Павла Волкова (АУОР), Кульгускина Леонида (Бийский район). Наши спортсмены в эстафетной гонке, опередили 28 команд, и завоевали почетное 1 место.

В следующем виде программы соревнований — Суперспринт, Волков Павел показал лучший результат среди юношей-представителей Алтайского края, заняв в итоге почетное 6 место из 109 участников.

Павел Волков.
Павел Волков.
АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая»

Волков Павел — воспитанник Барнаульской федерации биатлона, в этот вид спорта пришёл в 2015 году, первым его тренером стал Сергей Ковалев.

Сегодняшние результаты стали возможными, не только благодаря работе тренеров Алтайского Училища Олимпийского Резерва.

Активное участие в подготовке Павла принимали и тренеры Барнаульской федерации биатлона и ветераны Алтайского биатлона, а также помогали партнёры и спонсоры: так, ООО «Газпром газораспределение Барнаул» оказывало помощь в приобретении пневматических винтовок, ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» участвовал в информационной поддержке и проведении соревнований по биатлону.

Особую роль в таком успешном результате, традиционно принял Председатель АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая» Сергей Локтев. С его помощью в Барнаульской федерации биатлона появились малокалиберные винтовки, приобретался расходный материал, организовались поездки на соревнования, ведущим спортсменам оказывалась материальная помощь.

Поздравляем Волкова Павла с победой и хотим отметить, что успешное выступление всей сборной команды Алтайского края — это результат кропотливого труда, а также коллективной помощи всех, кто любит биатлон и заинтересован в развитии этого вида спорта в Алтайском крае.

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость