РФС неожиданно отказался реформировать футбольную зону «Восток», где выступает «Динамо-Барнаул»

Исполком Российского футбольного союза не принял проект реформирования второго дивизиона страны, предполагающий ликвидацию группы «Восток». Ранее большая часть команд, включая и «Динамо-Барнаул» выступили за такую инициативу.

«Прямо сейчас ведется большая дискуссия по реформам ПФЛ. Она немного затянулась, я извинился и ушел. Этот вопрос требует глубокого изучения. Я думаю, он должен быть доработан», — заявил журналистам Михаил Гершкович, член исполкома РФС.

По данным «РБ-Спорт», вопросом проекта реформы второго дивизиона займется сам союз. Ранее предложения были вынесены непосредственно лигой.

Что хотели изменить?

За последние 10 лет количество профессиональных футбольных команд в Сибири сократилось с 16 до 6.

Первый домашний матч «Динамо-Барнаул» в сезоне 2019−2020 пресс-служба «Динамо-Барнаул»

Пока еще действующая зона «Восток», где все они играли, по сути изжила себя. Клубам приходится встречаться по четыре раза за сезон, соревновательный фактор полностью отсутствует, так как никто из победителей не претендует на повышение. Для выхода в подэлитную ФНЛ у сибирских команд попросту нет денег.

Чтобы как-то поддержать интерес к футболу в Сибири, его решили перестраивать.

Первый домашний матч «Динамо-Барнаул» в сезоне 2019−2020 пресс-служба «Динамо-Барнаул»

Реформа предполагала возможность сохранения общего числа участников и включение команд из «Востока» в группы «Центр», «Запад» и «Урал-Приволжье», по два коллектива в каждую, исходя из минимальных финансовых и временных затрат на транспортное сообщение.

«Динамо-Барнаул» вместе с ФК «Новосибирск» попадал в группу к «уральцам». В нынешнем сезоне здесь играют 12 команд, среди них Урал-2 и Уфа-2 — дубли одноименных клубов российской Премьер-лиги.