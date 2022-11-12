Роднина призвала закрыть российские футбольные клубы

Она обвинила ранее российские клубы в том, что за 30 лет они не научились самостоятельно зарабатывать деньги на свое существование, пишет Газета.Ru.

На заявление Родниной отреагировал спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев.

«Футбол должен быть! Не нужно завидовать деньгам футболистов, поверьте. Да, конечно, многих переоценили, но это футбол», — цитирует Губерниева Sport24.

Ранее Роднина призналась, что не любит футбол всю жизнь. Она заметила, что ей 73 года, и все эти многие лета она не любит этот вид спорта.