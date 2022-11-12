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Спорт

Роднина призвала закрыть российские футбольные клубы

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина призвала закрыть российские футбольные клубы.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.
altairegion22.ru

Она обвинила ранее российские клубы в том, что за 30 лет они не научились самостоятельно зарабатывать деньги на свое существование, пишет Газета.Ru.

На заявление Родниной отреагировал спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев.

«Футбол должен быть! Не нужно завидовать деньгам футболистов, поверьте. Да, конечно, многих переоценили, но это футбол», — цитирует Губерниева Sport24.

Ранее Роднина призналась, что не любит футбол всю жизнь. Она заметила, что ей 73 года, и все эти многие лета она не любит этот вид спорта.

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