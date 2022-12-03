Роналду первым в истории нанес 100 ударов по воротам на чемпионатах мира

Он нанес 100 ударов по воротам соперника на чемпионатах мира, пишет Opta.

Сборная Португалии в заключительном матче группового этапа потерпела поражение от корейцев со счетом 1:2. Ранее команда уже обеспечила себе участие в 1/8 финала ЧМ-2022, напоминает Газета.Ru.

Турнир проходит на восьми стадионах в пяти городах и продлится до 18 декабря.

Ранее перед мундиалем звезда футбола назвал фаворитов ЧМ.

Между тем при подготовке к чемпионату мира по футболу погибли сотни мигрантов-строителей.