Роналду первым в истории нанес 100 ударов по воротам на чемпионатах мира

Он нанес 100 ударов по воротам соперника на чемпионатах мира, пишет Opta.
Сборная Португалии в заключительном матче группового этапа потерпела поражение от корейцев со счетом 1:2. Ранее команда уже обеспечила себе участие в 1/8 финала ЧМ-2022, напоминает Газета.Ru.
Турнир проходит на восьми стадионах в пяти городах и продлится до 18 декабря.
Ранее перед мундиалем звезда футбола назвал фаворитов ЧМ.
Между тем при подготовке к чемпионату мира по футболу погибли сотни мигрантов-строителей.
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