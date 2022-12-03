3 декабря
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Спорт

Роналду первым в истории нанес 100 ударов по воротам на чемпионатах мира

Португальский форвард Криштиану Роналду установил уникальное достижение на ЧМ.

Спорт. Футбол.
Спорт. Футбол.
СС0

Он нанес 100 ударов по воротам соперника на чемпионатах мира, пишет Opta.

Сборная Португалии в заключительном матче группового этапа потерпела поражение от корейцев со счетом 1:2. Ранее команда уже обеспечила себе участие в 1/8 финала ЧМ-2022, напоминает Газета.Ru.

Турнир проходит на восьми стадионах в пяти городах и продлится до 18 декабря.

Ранее перед мундиалем звезда футбола назвал фаворитов ЧМ.

Между тем при подготовке к чемпионату мира по футболу погибли сотни мигрантов-строителей.

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