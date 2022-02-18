Россия вышла в финал хоккейного турнира на Олимпиаде, обыграв Швецию по буллитам

Основное время завершилось со счетом 1:1. Счет по буллитам — 3:2.
В первом периоде Антон Слепышев вывел российскую команду вперед. Во втором периоде Антон Ландер сравнял счет.
В серии буллитов российский голкипер Иван Федотов пропустил две шайбы, но после отразил пять бросков подряд.
В финале олимпийского турнира сборная России поборется за золото с командой Финляндии — 20 февраля.
В четвертьфинале россияне обыграли команду Дании со счетом 3:1.
Напомним, сборная России — действующий чемпионом хоккейного турнира на ОИ: команда завоевала золотые медали на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане.