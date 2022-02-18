19 февраля
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Спорт

Россия вышла в финал хоккейного турнира на Олимпиаде, обыграв Швецию по буллитам

Сборная России по хоккею в серии буллитов одержала победу над Швецией в полуфинальном матче Олимпиады-2022 в Пекине.

Сборная России на Олимпиаде-2022.
Сборная России на Олимпиаде-2022.
twitter.com/olympic_russia.

Основное время завершилось со счетом 1:1. Счет по буллитам — 3:2.

В первом периоде Антон Слепышев вывел российскую команду вперед. Во втором периоде Антон Ландер сравнял счет.

В серии буллитов российский голкипер Иван Федотов пропустил две шайбы, но после отразил пять бросков подряд.

В финале олимпийского турнира сборная России поборется за золото с командой Финляндии — 20 февраля.

В четвертьфинале россияне обыграли команду Дании со счетом 3:1.

Напомним, сборная России — действующий чемпионом хоккейного турнира на ОИ: команда завоевала золотые медали на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

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