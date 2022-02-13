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Спорт

Российские лыжники впервые за 42 года взяли золото в эстафете Олимпиады

Мужская сборная России по лыжным гонкам победила в эстафете 4×10 км на Олимпийских играх в Пекине, сообщает РИА «Новости».

Олимпиада.
Олимпиада.
CC0

Российские лыжники преодолели дистанцию за 1 час 54 минуты 50,7 секунды.

В составе сборной в эстафете участвовали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

«Первые два этапа прошли классическим стилем, последние два — свободным», — отмечает агентство.

Лыжники принесли России четвертую золотую медаль Олимпийских игр в Пекине.

Вторыми стали норвежцы с отставанием в 1 минуту и 7 секунд. Третьими пришли французы, «опоздав» к финишу на 1 минуту и 16 секунд.

Сборная России впервые в истории стала победителем этой дисциплины на Олимпиадах — до этого выигрывали серебряные медали на Играх в Сочи и в Пхенчхане.

Мужская сборная СССР в последний раз побеждала в олимпийской эстафете в 1980 году в Лейк-Плэсиде.

Ранее российские лыжницы впервые с 2006 года завоевали золото Олимпийских игр.

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