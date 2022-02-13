Российские лыжники впервые за 42 года взяли золото в эстафете Олимпиады

Российские лыжники преодолели дистанцию за 1 час 54 минуты 50,7 секунды.
В составе сборной в эстафете участвовали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.
«Первые два этапа прошли классическим стилем, последние два — свободным», — отмечает агентство.
Лыжники принесли России четвертую золотую медаль Олимпийских игр в Пекине.
Вторыми стали норвежцы с отставанием в 1 минуту и 7 секунд. Третьими пришли французы, «опоздав» к финишу на 1 минуту и 16 секунд.
Сборная России впервые в истории стала победителем этой дисциплины на Олимпиадах — до этого выигрывали серебряные медали на Играх в Сочи и в Пхенчхане.
Мужская сборная СССР в последний раз побеждала в олимпийской эстафете в 1980 году в Лейк-Плэсиде.
Ранее российские лыжницы впервые с 2006 года завоевали золото Олимпийских игр.