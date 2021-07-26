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Спорт

Россия завоевала первое золото на «ковидных» Олимпийских играх

25 июля российская спортсменка Виталина Бацарашкина в стрельбе из пневматического пистолета завоевала для страны первую золотую медаль в Олимпийских играх в Токио.

Стрельба из пневматического пистолета
Стрельба из пневматического пистолета
СС0

Победа Бацарашкиной далась нелегко — ошибка электроники запросто могла лишить ее заслуженной медали. Система не зафиксировала выстрел российской спортсменки в отведенные 50 секунд, из-за чего судьи не засчитали баллы.

Но позже ей разрешили сделать дополнительный выстрел, который и принес победу. Девушка набрала 240,3 очка, установив новый олимпийский рекорд.

Это вторая награда России в этой дисциплине — в первый соревновательный день Анастасия Галашина в стрельбе из пневматической винтовки завоевала серебро.

Всего во второй соревновательный день российские спортсмены принесли пять наград, сообщает ТАСС.

Серебряные награды на счету женской сборной по стрельбе из лука, а также Инны Дериглазовой (фехтование) и Татьяны Мининой (тхэквондо), бронзовую награду завоевала Лариса Коробейникова (фехтование).

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