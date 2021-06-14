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Спорт

Россияне могут трудоустроиться на время проведения ЕВРО-2020 и получать хорошие деньги

В связи с проведением в Санкт-Петербурге 7 матчей чемпионата Европы по футболу спрос на некоторых специалистов существенно вырос. Свое исследование вакансий и зарплат представила компания hh.ru.

Российские болельщики перед матчем "Россия-Англия", футбол.
Российские болельщики перед матчем "Россия-Англия", футбол.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Как отметили в компании, вырос спрос на охранников, сомелье, поваров, официантов, санитарных врачей, грузчиков и продавцов.

Некоторые вакансии и зарплаты до сих пор остаются актуальными.

Например, трудоустроившись «охранником чемпионата Европы по футболу, можно получить 72 тыс. рублей. Официант ресторана во время матчей ЕВРО-2020 получит до 70 тыс рублей.

Водитель вилочного погрузчика принимается со ставкой от 70 тыс. рублей на руки, а уборщица стадиона и прилегающей территории — от 35 тыс. рублей на руки.

Напомним, что чемпионат Европы по футболу проходит с 11 июня по 11 июля.

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