«Россияне наказаны, мы завершили эту сагу». Президент WADA оценил ситуацию с допинг-скандалами

Он считает, что ситуация улучшилась.
«Конечно, все еще остаются отдельные нарушители, как и в любой стране. Но нам больше не приходится иметь дело с беспрецедентной и поддерживаемой государством допинг-системой, которая так взволновала весь мир. Россияне наказаны, мы завершили эту сагу», — говорит Витольд Банька.
Президент агентства отметил, что WADA продолжит внимательно наблюдать за спортсменами. Организация создала дорожную карту для Российского антидопингового агентства. Банька добавил, что если спортсмены будут соблюдать правила, то смогут влиться обратно в систему, но это вопрос не ближайших недель или месяцев.