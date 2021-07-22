«Россияне наказаны, мы завершили эту сагу». Президент WADA оценил ситуацию с допинг-скандалами

Он считает, что ситуация улучшилась.

«Конечно, все еще остаются отдельные нарушители, как и в любой стране. Но нам больше не приходится иметь дело с беспрецедентной и поддерживаемой государством допинг-системой, которая так взволновала весь мир. Россияне наказаны, мы завершили эту сагу», — говорит Витольд Банька.