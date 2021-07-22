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Спорт

«Россияне наказаны, мы завершили эту сагу». Президент WADA оценил ситуацию с допинг-скандалами

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька отметил, что ситуация с допинг-скандалами, связанными с российскими спортсменами, изменилась, пишет Sport 24.

Олимпийский флаг.
Олимпийский флаг.
commons.wikimedia.org, СС0

Он считает, что ситуация улучшилась.

«Конечно, все еще остаются отдельные нарушители, как и в любой стране. Но нам больше не приходится иметь дело с беспрецедентной и поддерживаемой государством допинг-системой, которая так взволновала весь мир. Россияне наказаны, мы завершили эту сагу», — говорит Витольд Банька.

Президент агентства отметил, что WADA продолжит внимательно наблюдать за спортсменами. Организация создала дорожную карту для Российского антидопингового агентства. Банька добавил, что если спортсмены будут соблюдать правила, то смогут влиться обратно в систему, но это вопрос не ближайших недель или месяцев.

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