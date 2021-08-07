Россияне впервые в истории завоевали медаль Олимпиады в пляжном волейболе

Спортсмены Вячеслав Красильников и Олег Стояновский стали серебряными призерами Олимпиады и первыми россиянами в истории, кто завоевал олимпийскую медаль в пляжном волейболе. Об этом сообщает Олимпийский комитет России.

Вячеслав Красильников и Олег Стояновский заняли второе место, уступив в финале дуэту из Норвегии со счетом 17:21, 18:21. Россияне впервые завоевали награду в пляжном волейболе, который входит в программу Олимпийских игр с 1996 года.

Эта медаль стала 63-й для сборной России на Олимпийских играх в Токио.

Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Напомним, 2 августа серебро Олимпиады завоевал бийчанин Сергей Каменский: он участвовал в соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м.