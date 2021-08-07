7 августа 24°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Спорт

Россияне впервые в истории завоевали медаль Олимпиады в пляжном волейболе

Спортсмены Вячеслав Красильников и Олег Стояновский стали серебряными призерами Олимпиады и первыми россиянами в истории, кто завоевал олимпийскую медаль в пляжном волейболе. Об этом сообщает Олимпийский комитет России.

Вячеслав Красильников и Олег Стояновский.
Вячеслав Красильников и Олег Стояновский.
instagram.com/oleg.stoyanovskiy

Вячеслав Красильников и Олег Стояновский заняли второе место, уступив в финале дуэту из Норвегии со счетом 17:21, 18:21. Россияне впервые завоевали награду в пляжном волейболе, который входит в программу Олимпийских игр с 1996 года.

Эта медаль стала 63-й для сборной России на Олимпийских играх в Токио.

Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Напомним, 2 августа серебро Олимпиады завоевал бийчанин Сергей Каменский: он участвовал в соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м.

Смотрите также
Подпишитесь на главные новости нашего сайта через соцсети
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость