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Спорт

Российская фигуристка нашла идеальную страну для проживания

Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, нашла идеальное место для хорошей жизни.

Коньки, каток.
Коньки, каток.
CC0

По мнению спортсменки, это — Канада. Фигуристка побывала в этой Североамериканской стране во второй раз. Она отметила красоту природы и приветливость людей.

«Можете ли вы себе представить, чтобы на кассе продавец спросил, как у вас дела или сделал вам комплимент по поводу прически, макияжа или одежды? А для Канады это норма», — поделилась Бойкова.

В целом же жизнь в этой стране она назвала качественной и удобной, пишет Lenta.Ru.

Уровень жизни в большом городе Монреаль и маленьком провинциальном Келоуне одинаковый, отметила спортсменка.

«И там, и там есть дорогие машины, люди живут в прекрасных условиях, и все спокойно и хорошо», — описала фигуристка.

«А у меня дом в Юже такой же, как на Рублевке, да и на Алтае есть несколько джипиков с домиком из кедра, и зачем мне канадцы если у нас и так неплохо кормят», — похвастался один из пользователей сети.

Бойкова и Козловский победили на последнем этапе Гран-при в Канаде. По результатам короткой и произвольной программ спортсмены набрали 216,71 балла, пишет mail.ru. В соревнованиях женщин-одиночниц победу одержала россиянка Александра Трусова — 15-летняя спортсменка побила два мировых рекорда с результатом 241,02 балла.

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