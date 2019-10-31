Российская фигуристка нашла идеальную страну для проживания

По мнению спортсменки, это — Канада. Фигуристка побывала в этой Североамериканской стране во второй раз. Она отметила красоту природы и приветливость людей.

«Можете ли вы себе представить, чтобы на кассе продавец спросил, как у вас дела или сделал вам комплимент по поводу прически, макияжа или одежды? А для Канады это норма», — поделилась Бойкова.

В целом же жизнь в этой стране она назвала качественной и удобной, пишет .

Уровень жизни в большом городе Монреаль и маленьком провинциальном Келоуне одинаковый, отметила спортсменка.

«И там, и там есть дорогие машины, люди живут в прекрасных условиях, и все спокойно и хорошо», — описала фигуристка.

«А у меня дом в Юже такой же, как на Рублевке, да и на Алтае есть несколько джипиков с домиком из кедра, и зачем мне канадцы если у нас и так неплохо кормят», — похвастался один из пользователей сети.

Бойкова и Козловский победили на последнем этапе Гран-при в Канаде. По результатам короткой и произвольной программ спортсмены набрали 216,71 балла, пишет mail.ru. В соревнованиях женщин-одиночниц победу одержала россиянка Александра Трусова — 15-летняя спортсменка побила два мировых рекорда с результатом 241,02 балла.