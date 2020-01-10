Российская фигуристка обиделась на юных «одиночек» и назвала их «чокнутыми»

Российская фигуристка Бетина Попова, выступающая в танцах на льду в паре с Сергеем Мозговым, поделилась мнением о юных спортсменках из группы тренера Этери Тутберидзе.

По словам Поповой, которые приводит Lenta.ru со ссылкой «Спорт-Экспресс», ей немного обидно, что сейчас популярностью пользуется только женское одиночное катание, несмотря на высокий уровень конкуренции в парных соревнованиях.

«Но я преклоняюсь перед тремя маленькими девочками, которые были на подиуме. Они просто крэйзи, чокнутые! В хорошем плане, разумеется», — заметила фигуристка, говоря об Анне Щербаковой, Алене Косторной и Александре Трусовой — воспитанницах Тутберидзе.

Александра Трусова www.instagram.com/sashatrusova_team/

Попова считает, что юные спортсменки способны надолго задержаться в числе лидеров мирового фигурного катания. Она привела в пример Елизавету Туктамышеву и напомнила, что технику фигуристки могут восстановить даже в случае, если параметры их тел изменятся из-за переходного возраста.

У иностранных коллег Тутберидзе по тренерскому цеху иное мнение. Так, в конце декабря 2019-го финские наставники по фигурному катанию посчитали, что будущее российских фигуристок безнадежно, ведь даже семилетние спортсменки подвергаются большим нагрузкам.