Российская фигуристка-рекордсменка хочет соревноваться с мужчинами

Российская фигуристка Александра Трусова заявила, что хочет участвовать в соревнованиях вместе с мужчинами, передает ТАСС .

«Я не знаю, но я хочу . Можно посоревноваться с мужчинами в их категории, потому что у них можно исполнять четверной прыжок в короткой программе», — приводит слова 15-летней спортсменки телеканал Olympic Channel.

Трусовой принадлежат мировые рекорды по количеству баллов в произвольной программе (166,62) и по сумме двух программ (241,02), пишет bfm.ru.

Она является первой в истории женского одиночного катания исполнительницей четверного лутца и четверного тулупа, а также второй фигуристкой после японки Мики Андо, кому удалось безошибочно выполнить сальхов в четыре оборота.

Трусова примет участие в предпоследнем, пятом этапе Гран-при сезона, который пройдет 15−17 ноября в Москве.

Главный тренер фигуристки — Этери Тутберидзе.

Штучный тренер

Валерий Мешков, пятикратный чемпион СССР по фигурному катанию: «Она не была чемпионкой больших каких-то званий. Понимаете, в чем дело, тренер — это, как говорится, тренер от бога. Это моя точка зрения, что школы такой, как школа Жука была, школа Тутберидзе, нет. Она просто, понимаете, берет готовых таких людей».

Олимпийский пьедестал на Играх-2018 заняли ее Загитова с мировым рекордом и Медведева. Алина Загитова — чемпионка мира 2019 года.

В 2014-м бывшая воспитанница Тутберидзе Юлия Липницкая взяла «золото» на Олимпиаде в Сочи в командном турнире.