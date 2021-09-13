Российская фигуристка впервые в истории сделала пять четверных прыжков в одной программе

Фигуристка Александра Трусова впервые в истории фигурного катания сделала пять четверных прыжков в одной программе.

Спортсменка исполнила четверной флип, четверной сальхов, каскад двойной аксель — тройной тулуп, четверной тулуп, каскад четверной лутц — тройной тулуп, сольный четверной лутц, каскад тройной лутц — тройной сальхов через ойлер. Трусова ни разу не упала.

Все пять прыжков были показаны в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России на ледовой арене «Трактор» в Челябинске, пишет «Росбалт».

«Я рада, что у меня получилось сделать пять четверных. Здесь получилось лучше, чем на соревнованиях, теперь буду делать пять четверных и там», — цитирует Трусову «Чемпионат.com».

Зрители аплодировали стоя, к ним присоединился весь тренерский штаб Тутберидзе — ведь пять четверных прыжков в исполнении фигуристки мир еще не видел, пишет РИА Новости.

Саша заслуженно получила в этот день корону победительницы контрольных прокатов, хоть и условную, но зато такую важную перед самым началом сезона.

На чемпионате мира в Стокгольме Трусова стала третьей в женском одиночном катании. Также она получила «бронзу» чемпионата Европы — 2020. Она является второй в истории двукратной чемпионкой мира среди юниоров (2018, 2019).

Турниры

В этом месяце уже стартуют международные турниры. Один из которых пройдет с 15 по 18 сентября в США (участие в нем подтвердила Трусова), в октябре и ноябре состоится увлекательнейшая серия Гран-при. А там и до декабрьского чемпионата России недалеко, на котором в решающей схватке сойдутся все героини сегодняшних контрольных прокатов в Челябинске, чтобы разыграть между собой главный приз года — три бесценные путевки на Олимпиаду-2022 в Пекине.