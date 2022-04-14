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Спорт

Российская лыжница рассказала, почему принимала допинг

Российская лыжница, которая обвиняется в нарушении антидопинговых правил из-за проведения процедуры плазмафереза по медицинским показаниям, рассказала подробности.

Медицина. Здоровье. Кровь.
Медицина. Здоровье. Кровь.
СС0

«Я не видела своей вины в том, что спасала свое здоровье, действуя после обследований врачей и консультаций со спортивным врачом. Ни о каком желании улучшить результаты или побыстрее вернуться к тренировкам речи не шло, я просто хотела хотя бы иметь возможность ухаживать за детьми без страха потерять сознание. Я сама не вижу этой вины, я спасала свое здоровье и, возможно, жизнь, а не думала, как бы мне побыстрее бегать и что-то выигрывать», — цитирует спортсменку «Матч ТВ».

Дело российской лыжницы полтора года рассматривается Российской национальной антидопинговой организацией (РУСАДА), напоминает Газета.Ru.

Ранее российскую олимпийскую чемпионку лишили золотой медали Игр-2012.

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