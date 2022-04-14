Российская лыжница рассказала, почему принимала допинг

«Я не видела своей вины в том, что спасала свое здоровье, действуя после обследований врачей и консультаций со спортивным врачом. Ни о каком желании улучшить результаты или побыстрее вернуться к тренировкам речи не шло, я просто хотела хотя бы иметь возможность ухаживать за детьми без страха потерять сознание. Я сама не вижу этой вины, я спасала свое здоровье и, возможно, жизнь, а не думала, как бы мне побыстрее бегать и что-то выигрывать», — цитирует спортсменку «Матч ТВ».