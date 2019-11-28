Российские биатлонисты будут базироваться на Алтае

Биатлонисты сборной России получат в ближайшем будущем собственную тренировочную базу на Алтае. Об этом 27 ноября заявил президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

Члены сборной России по биатлону тренируются в Белокурихе на новой лыжероллерной трассе. 17 мая 2017 года.

Владимир Драчев, президент СБР:

«Мы хотим сделать нашу тренировочную базу на Алтае и развивать там наш вид спорта. А чемпионат России хотели бы провести в Ханты-Мансийске», — цитирует его «Спорт-Экспресс».

Руководитель федерации не уточнил, о каком именно месте идет речь. Но с высокой долей вероятности можно предпололожить, что это Белокуриха. Сборная России по биатлону постоянно проводит там летом свои предсезонные сборы.

А в Белокурихе-2 недавно появился биатлонный стадион «Алтайские горы». Константин Ежов, гендиректор компании «Курорт Белокуриха» в июне этого года рассказывал Altapress.ru.