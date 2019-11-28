Российские биатлонисты будут базироваться на Алтае

Владимир Драчев, президент СБР:
«Мы хотим сделать нашу тренировочную базу на Алтае и развивать там наш вид спорта. А чемпионат России хотели бы провести в Ханты-Мансийске», — цитирует его «Спорт-Экспресс».
Руководитель федерации не уточнил, о каком именно месте идет речь. Но с высокой долей вероятности можно предпололожить, что это Белокуриха. Сборная России по биатлону постоянно проводит там летом свои предсезонные сборы.
А в Белокурихе-2 недавно появился биатлонный стадион «Алтайские горы». Константин Ежов, гендиректор компании «Курорт Белокуриха» в июне этого года рассказывал Altapress.ru.
Продолжаем работы на биатлонном стадионе «Алтайские горы». Планируем построить на высоте 1000 метров над уровнем моря запасной трехкилометровый круг. Уже расчистили и облагородили место, где он пройдет. Поскольку наши партнёры из Союза биатлонистов России серьезно настроены здесь проводить сборы, нам этот вариант необходим на случай малоснежной зимы.