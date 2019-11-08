Российские футболисты показали форму сборной на ЕВРО-2020

Форма выполнена в красном цвете, на рукавах расположены полосы в цветах российского флага.
Ведущий презентации новой формы Юрий Дудь и футболисты @TeamRussia Маринато Гилерме, Рифат Жемалетдинов, Владислав Игнатьев, Зелимхан Бакаев и Алексей Миранчук. pic.twitter.com/YE7esvzHMD— Сборная России (@TeamRussia) 7 ноября 2019 г.
Сборная России гарантировала себе участие в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года после победы над киприотами (5:0) в матче отборочного турнира.
????⚽???????????? pic.twitter.com/GGV5fbMGDG— Сборная России (@TeamRussia) 7 ноября 2019 г.
Чемпионат Европы пройдет в 12 европейских городах. Матчи пройдут в Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме, пишет «Росбалт».
Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал.