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Спорт

Российские футболисты показали форму сборной на ЕВРО-2020

Футболисты сборной России презентовали новую форму, в которой сыграют на чемпионате Европы 2020 года.

Футбол.
Футбол.
СС0

Форма выполнена в красном цвете, на рукавах расположены полосы в цветах российского флага.

Сборная России гарантировала себе участие в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года после победы над киприотами (5:0) в матче отборочного турнира.

Чемпионат Европы пройдет в 12 европейских городах. Матчи пройдут в Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме, пишет «Росбалт».

Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал.

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