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Спорт

Российские гимнасты завоевали первое за 25 лет олимпийское золото

Российские гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин впервые с 1996 года завоевали в командном турнире олимпийское золото.

Спортивная гимнастика
Спортивная гимнастика
СС0

Гимнасты заняли первое место с результатом 262,500 балла. Второе место заняла команда Японии — 262,397. Бронзу завоевали представители Китая — 261,894, пишет РИА «Новости».

Всего на счету сборной России на Олимпиаде в Токио четыре золотых, пять серебряных и три бронзовых награды.

Первое золото принесла Виталина Бацарашкина в стрельбе из пневматического пистолета.

Еще одна главная награда — на счету тхэквондиста Максима Храмцов. Он сумел вырвать первое место в финале у представителя Иордании Салеха Эльшарабати, несмотря на сломанную руку. Это первое в истории России олимпийское золото в тхэквондо, пишет sport24.ru.

Захватывающий поединок состоялся сегодня на фехтовании — в финале оказались две российский спортсменки, Софья Великая и София Позднякова.

Последней удалось нанести больше уколов, чем сопернице. Вместе они принесли в копилку российской сборной золотую и серебряную медали.

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