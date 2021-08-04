Российские синхронистки выступили в купальниках с балалайками

Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко показали лучший результат в технической программе в соревнованиях по синхронному плаванию Олимпиады в Токио.

Российские синхронистки в купальниках с балалайкой. Олимпиада в Токио.

Также они впервые продемонстрировали свои купальники, на которых изображены балалайки.

Изначально синхронистки приготовили для Игр форму с медведями, но ее не согласовал Международный олимпийский комитет (МОК) — он посчитал, что такой вариант выражает национальную принадлежность, пишет business-gazeta.ru.

«Было удивление и в некоторой степени непонимание, как можно было запретить медведя. Наверное, по-прежнему считают, что у нас по Красной площади ходят медведи. Но что делать? У нас не было времени размусоливать — экстренно пришлось рисовать новые эскизы и шить новые купальники. Мы заложники этой ситуации», — рассказала после выступления Ромашина.



Во время номера звучала композиция Little Big «Из России с любовью».

Так как «Россия» нельзя использовать в официальных сообщениях, в трансляциях название песни показали как «Из… с любовью».

Олимпиада в Токио, которая продлится до 8 августа, изначально должна была пройти в 2020 году, но из-за пандемии ее перенесли.