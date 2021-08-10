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Спорт

Российские спортсмены примут участие в чемпионате мира по обниманию деревьев

Россия вошла в число участников чемпионата мира по обниманию деревьев, сообщают организаторы на своем сайте.

Полив деревьев. Благоустройство.
Полив деревьев. Благоустройство.
barnaul.org

Турнир пройдет 21 августа в Финляндии в местечке Леви во второй раз в истории.

Спортсменам нужно за восемь минут обнять как можно больше деревьев. Каждому нужно уделить не менее пяти секунд. Жюри также оценит, насколько искренне спортсмен обнимает дерево и насколько он креативно подошел к процессу.

Кроме россиян также заявлены представители США, Испании, Швейцарии и Украины.

Организаторы приглашают и к дистанционному участию в конкурсе, пишет bfm.ru. Любой желающий может прислать фотографию в обнимку с деревом, поставив хештег #TreeHugging и указав географические координаты дерева, и описать, почему участник выбрал именно это дерево.

Набравший наибольшее число голосов пользователей получит приглашение для живого участия в чемпионате 2022 года с полной оплатой проезда по Финляндии и недельного проживания в стране.

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