Российские спортсмены примут участие в чемпионате мира по обниманию деревьев

Россия вошла в число участников чемпионата мира по обниманию деревьев, сообщают организаторы на своем сайте.

Турнир пройдет 21 августа в Финляндии в местечке Леви во второй раз в истории.

Спортсменам нужно за восемь минут обнять как можно больше деревьев. Каждому нужно уделить не менее пяти секунд. Жюри также оценит, насколько искренне спортсмен обнимает дерево и насколько он креативно подошел к процессу.

Кроме россиян также заявлены представители США, Испании, Швейцарии и Украины.

Организаторы приглашают и к дистанционному участию в конкурсе, пишет bfm.ru. Любой желающий может прислать фотографию в обнимку с деревом, поставив хештег #TreeHugging и указав географические координаты дерева, и описать, почему участник выбрал именно это дерево.

Набравший наибольшее число голосов пользователей получит приглашение для живого участия в чемпионате 2022 года с полной оплатой проезда по Финляндии и недельного проживания в стране.