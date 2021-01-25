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Спорт

Российских лыжников лишили бронзы из-за драки после финиша

Мужская первая сборная России дисквалифицирована в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия) из-за неспортивного поведения лыжника Александра Большунова.

Зимние Олимпийские игры, лыжи.
Зимние Олимпийские игры, лыжи.
СС0

Судьи решили, что после финиша Большунов намеренно сбил финского лыжника Йони Мяки, опередившего его на заключительном участке. В финишном створе финн помешал Большунову себя обогнать, россиянин зацепился лыжей, потерял темп и отмахнулся палкой в сторону соперника, передает ТАСС.

Несмотря на дисквалификацию первой сборной, бронзовая медаль остается в копилке российской сборной благодаря тому, что вторая команда заняла четвертое место. За нее выступали Илья Семиков, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко и Сергей Устюгов.

Ранее команда в составе Алексея Червоткина, Евгения Белова, Дениса Спицова и Александра Большунова стала третьей в эстафете 4×7,5 километра, напоминает РИА Новости.

Комментарий тренера

Тренер Большунова Юрий Бородавко высказал ТАСС мнение, что финский лыжник Йони Мяки нарушил правила, помешав Большунову на последних метрах эстафеты, однако россиянину в ответ не следовало отмахиваться палкой и сбивать соперника с ног после финиша.

«Эмоции есть эмоции, каждый спортсмен боролся в надежде победить. Саша после финиша не сдержался, поэтому его наказали за неспортивное поведение. Нарушал ли правила финн? Конечно, нарушал. Он затирал Большунова и фактически притер его к стенке <в финишном створе>", — сказал Бородавко.

И добавил: «Дисквалификация обеих команд была бы правильным решением. Если бы Саша сдержался после финиша, то у нас было бы два призовых места — второе и третье».

Результаты

Победу в эстафетной гонке одержала сборная Норвегии (Пол Голберг, Эмиль Иверсен, Шур Рёте, Симен Хегстад Крюгер) с общим временем 1 час 7 минут 56,8 секунды, пишет bfm.ru.

Второе место заняла команда Финляндии (отставание — 40,9 секунды), первая команда сборной России уступила норвежцам 42,1 секунды.

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