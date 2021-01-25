Российских лыжников лишили бронзы из-за драки после финиша

Мужская первая сборная России дисквалифицирована в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия) из-за неспортивного поведения лыжника Александра Большунова.

Судьи решили, что после финиша Большунов намеренно сбил финского лыжника Йони Мяки, опередившего его на заключительном участке. В финишном створе финн помешал Большунову себя обогнать, россиянин зацепился лыжей, потерял темп и отмахнулся палкой в сторону соперника, передает ТАСС.

Несмотря на дисквалификацию первой сборной, бронзовая медаль остается в копилке российской сборной благодаря тому, что вторая команда заняла четвертое место. За нее выступали Илья Семиков, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко и Сергей Устюгов.

Ранее команда в составе Алексея Червоткина, Евгения Белова, Дениса Спицова и Александра Большунова стала третьей в эстафете 4×7,5 километра, напоминает РИА Новости.

Комментарий тренера

Тренер Большунова Юрий Бородавко высказал ТАСС мнение, что финский лыжник Йони Мяки нарушил правила, помешав Большунову на последних метрах эстафеты, однако россиянину в ответ не следовало отмахиваться палкой и сбивать соперника с ног после финиша.

«Эмоции есть эмоции, каждый спортсмен боролся в надежде победить. Саша после финиша не сдержался, поэтому его наказали за неспортивное поведение. Нарушал ли правила финн? Конечно, нарушал. Он затирал Большунова и фактически притер его к стенке <в финишном створе>", — сказал Бородавко.

И добавил: «Дисквалификация обеих команд была бы правильным решением. Если бы Саша сдержался после финиша, то у нас было бы два призовых места — второе и третье».

Результаты

Победу в эстафетной гонке одержала сборная Норвегии (Пол Голберг, Эмиль Иверсен, Шур Рёте, Симен Хегстад Крюгер) с общим временем 1 час 7 минут 56,8 секунды, пишет bfm.ru.

Второе место заняла команда Финляндии (отставание — 40,9 секунды), первая команда сборной России уступила норвежцам 42,1 секунды.