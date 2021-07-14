Российских олимпийцев проинструктировали, как отвечать на провокационные вопросы

Олимпийцев предупредили о рисках провокаций и предложили заготовленные ответы.

Так, на вопрос о политике нужно говорить: No comment. О BLM — нужно объяснить, что отношение к движению — личное дело каждого, «но Олимпиада в любом случае не должна становиться площадкой для каких-либо акций и жестов».

О допинговых скандалах. Спортсмену нечего об этом сказать, потому что он в них не участвовал; санкции должен комментировать тот, кто их вводил. Также спортсменам предлагают говорить, что они не сталкивались с харассментом.

На вопрос о запрете выступать под флагом России предложили отвечать так: «Мы все равно представляем родину, это большая честь и хотелось бы слышать гимн России».

Не болтай. Wikipedia.org.

Российский Олимпийский комитет рекомендует спортсменам не поддаваться на «буллинг со стороны пользователей», а также «тщательно и внимательно» относиться к тому, что они пишут, какие фото выкладывают, какие ставят лайки и оставляют комментарии.

В последний раз с подобными рекомендациями спортсмены сталкивались в советские годы. Для российских олимпийцев эти памятки в новинку, пишет bfm.ru.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Из-за ковид-ограничений делегации едут в сокращенном составе.