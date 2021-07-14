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Спорт

Российских олимпийцев проинструктировали, как отвечать на провокационные вопросы

Российским спортсменам дали инструкцию, как отвечать на ряд вопросов. Фрагменты из документа приводят «Ведомости».

Олимпийский флаг.
Олимпийский флаг.
commons.wikimedia.org, СС0

Олимпийцев предупредили о рисках провокаций и предложили заготовленные ответы.

Так, на вопрос о политике нужно говорить: No comment. О BLM — нужно объяснить, что отношение к движению — личное дело каждого, «но Олимпиада в любом случае не должна становиться площадкой для каких-либо акций и жестов».

О допинговых скандалах. Спортсмену нечего об этом сказать, потому что он в них не участвовал; санкции должен комментировать тот, кто их вводил. Также спортсменам предлагают говорить, что они не сталкивались с харассментом.

На вопрос о запрете выступать под флагом России предложили отвечать так: «Мы все равно представляем родину, это большая честь и хотелось бы слышать гимн России».

Не болтай.
Не болтай.
Wikipedia.org.

Российский Олимпийский комитет рекомендует спортсменам не поддаваться на «буллинг со стороны пользователей», а также «тщательно и внимательно» относиться к тому, что они пишут, какие фото выкладывают, какие ставят лайки и оставляют комментарии.

В последний раз с подобными рекомендациями спортсмены сталкивались в советские годы. Для российских олимпийцев эти памятки в новинку, пишет bfm.ru.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Из-за ковид-ограничений делегации едут в сокращенном составе.

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