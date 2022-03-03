Российских спортсменов отстранили от Паралимпиады

Международный паралимпийский комитет отказался допустить российских спортсменов до соревнований на Играх 2022 года в Пекине, сообщается на сайте организации.

Президент организации Эндрю Парсонс заявил, что национальные комитеты выступили против участия России в соревнованиях. Отмечается, что спортсмены со всего мира грозились сняться с соревнований. Также в Паралимпиаде не смогут принять участие атлеты из Белоруссии, пишет Lenta.ru.

Парсонс выразил сожаление из-за случившегося. По его мнению, в ситуации виноваты не паралимпийцы, а правительства стран.

2 марта Международный паралимпийский комитет допустил российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе.

Игры пройдут с 4 по 12 марта. Соревнования проведут сразу в трех кластерах — Пекине, Чжанцзякоу и Яньцине — под девизом «Радостное свидание на чистом льду и снегу».

Планировалось, что от команды России в Пекине выступит 71 атлет.