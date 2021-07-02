Российским синхронисткам запретили выступать на Играх в купальниках с медведями

Российским синхронисткам Светлане Ромашиной и Светлане Колесниченко не разрешили выступать на летней Олимпиаде в Токио в купальниках с изображением медведя, поскольку это животное ассоциируется с Россией, сообщает РИА Новости.

«Мы отправили эскиз купальников на согласование, и нам сказали, что из-за того, что на купальниках есть изображение медведя, их не могут утвердить, так как оно ассоциируется с нашей страной. Пришлось убрать из композиции название страны, которое там звучало на английском языке. Оспаривать не будем, сейчас все силы сосредоточены на подготовке программы», — цитирует агентство Ромашину.

Спортсменка также рассказала, что решение о запрете изображения медведя на купальниках принимал МОК.

Российские спортсмены, не замешанные в допинговом скандале, смогут соревноваться под нейтральным флагом. Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус сообщил, что считает «нормальным» такое предложение, ведь спортсмены «не должны платить за ошибки спортивных чиновников», пишет polit.ru.

В расширенный состав команды ОКР вошли 365 спортсменов (204 женщины и 161 мужчина) из 52 регионов страны.

Среди них от Алтайского края Ирина Андреева (гребля на байдарках и каноэ), Сергей Шубенков (легкая атлетика) и Сергей Каменский (пулевая стрельба).

Олимпиада в Токио была запланирована на 24 июля — 9 августа 2020 года. Но из-за пандемии ее перенесли на год. Теперь она пройдет с 23 июля по 8 августа 2021-го.