10 декабря
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Спорт

Российский блогер выбежал на поле во время матча в Катаре

Российский блогер Виталий Здоровецкий выбежал на поле во время матча чемпионата мира по футболу в Катаре, сообщает «Спорт-Экспресс».

Здоровецкий.
Здоровецкий.
Кадр из видео.

Блогер выскочил на поле во время игры между Аргентиной и Нидерландами, которая прошла в ночь на 10 декабря по барнаульскому времени.

Здоровецкий выбежал с надписью на теле Vitaly the GOAT — «Виталий — величайший на все времена». Его остановили пятеро охранников.

Блогер родился в Мурманске, сейчас живет в США. На его YouTube-канале более 10 млн подписчиков.

Это не первая выходка Здоровецкого. Ранее он выбегал на поле в 2014 году на финале ЧМ по футболу во время матча между Аргентиной и Германией. Тогда он выскочил с надписью «прирожденный шутник» и пытался поцеловать защитника немецкой сборной Бенедикта Хеведеса.

Ранее полуголая девушка, которая встречалась со Здоровецким, выбежала на поле в финале Лиги чемпионов.

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