Российский гимн на Игры заменили фрагментом концерта Чайковского

Ранее этот же фрагмент использовался на награждениях победителей ЧМ по фигурному катанию и конькобежному спорту, пишет polit.ru.
Правда, на командном ЧМ по фигурному катанию звучал гимн России.
«С сегодняшнего дня у нашей Олимпийской команды есть все элементы айдентики. Флаг Олимпийского комитета России с цветами нашего триколора. И вот теперь музыкальное сопровождение, мелодия, под которую будут чествовать российских олимпийцев в Токио и Пекине», — таким образом прокомментировал решение МОК глава ОКР Станислав Поздняков.