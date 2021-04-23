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Спорт

Российский гимн на Игры заменили фрагментом концерта Чайковского

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром № 1 в качестве замены российского гимна на Олимпийских играх в Токио и Пекине.

Олимпийский флаг.
Олимпийский флаг.
commons.wikimedia.org, СС0

Ранее этот же фрагмент использовался на награждениях победителей ЧМ по фигурному катанию и конькобежному спорту, пишет polit.ru.

Правда, на командном ЧМ по фигурному катанию звучал гимн России.

«С сегодняшнего дня у нашей Олимпийской команды есть все элементы айдентики. Флаг Олимпийского комитета России с цветами нашего триколора. И вот теперь музыкальное сопровождение, мелодия, под которую будут чествовать российских олимпийцев в Токио и Пекине», — таким образом прокомментировал решение МОК глава ОКР Станислав Поздняков.

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