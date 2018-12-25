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Трезвость российских хоккеистов назвали главной проблемой команды

Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» Андрей Назаров нашел главную причину проигрышей своих подопечных. Его слова приводит «Чемпионат.com» Заявление Назаров сделал после того как «Нефтехимик» проиграл ЦСКА в овертайме со счетом 3:4.

Хоккей.
Хоккей.
СС0

Назаров отметил, что молодые хоккеисты стараются максимально себя показать во время игры и сильно нервничают. Это вопрос психологии, отметил тренер, и ребятам нужно просто немного расслабиться.

«Проблема в том, что молодежь много не пьет, они все трезвые. Если бы были постарше, то, может, более расслабленные были», — заявил он.

Назаров известен своими неоднозначными высказываниями. Ранее тренер заявлял, что своевременно приходящие хоккеистам зарплаты мешали ему настраивать игроков на результат, пишет «Лента ру». «Вот в „Барысе“ или „Северстали“ зарплату немного придержали, а ты говоришь игрокам: плохо играть будете — вообще ничего не получите. А в СКА либо вовремя все, либо на три дня раньше приходит. Ну как тут найти мотивацию? Чем еще можно заинтересовать, если деньги регулярно капают?», — говорил тогда Назаров.

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