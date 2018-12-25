Трезвость российских хоккеистов назвали главной проблемой команды

Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» Андрей Назаров нашел главную причину проигрышей своих подопечных. Его слова приводит « Чемпионат.com » Заявление Назаров сделал после того как «Нефтехимик» проиграл ЦСКА в овертайме со счетом 3:4.

Назаров отметил, что молодые хоккеисты стараются максимально себя показать во время игры и сильно нервничают. Это вопрос психологии, отметил тренер, и ребятам нужно просто немного расслабиться.

«Проблема в том, что молодежь много не пьет, они все трезвые. Если бы были постарше, то, может, более расслабленные были», — заявил он.

Назаров известен своими неоднозначными высказываниями. Ранее тренер заявлял, что своевременно приходящие хоккеистам зарплаты мешали ему настраивать игроков на результат, пишет «Лента ру». «Вот в „Барысе“ или „Северстали“ зарплату немного придержали, а ты говоришь игрокам: плохо играть будете — вообще ничего не получите. А в СКА либо вовремя все, либо на три дня раньше приходит. Ну как тут найти мотивацию? Чем еще можно заинтересовать, если деньги регулярно капают?», — говорил тогда Назаров.