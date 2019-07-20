Российского боксера госпитализировали с отеком мозга после боя в США

Бой проходил в штате Мэриленд в ночь на 20 июля, на арене MGM National Harbor в Оксон-Хилле. После 11 раунда команда российского спортсмена приняла решение остановить бой. После поединка Дадашеву стало плохо, спортсмен потерял сознание.
Dadashev and Matias giving it everything. Who wins it? #LopezNakatani pic.twitter.com/bpRk8SbU9y— Top Rank Boxing (@trboxing) 20 июля 2019 г.
28-летний Дадашев провел на профессиональном ринге 14 боев, одержал 13 побед.
27-летний Матиас имеет в активе 14 поединков, в которых не потерпел ни одного поражения.