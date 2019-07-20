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Спорт

Российского боксера госпитализировали с отеком мозга после боя в США

У российского боксера Максима Дадашева после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом в США диагностировали отек мозга. Спортсмена госпитализировали, врачи проводят ему трепанацию черепа, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя боксера.

Медицина. Больница. Операция.
Медицина. Больница. Операция.
СС0

Бой проходил в штате Мэриленд в ночь на 20 июля, на арене MGM National Harbor в Оксон-Хилле. После 11 раунда команда российского спортсмена приняла решение остановить бой. После поединка Дадашеву стало плохо, спортсмен потерял сознание.

28-летний Дадашев провел на профессиональном ринге 14 боев, одержал 13 побед.

27-летний Матиас имеет в активе 14 поединков, в которых не потерпел ни одного поражения.

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