Российскую фигуристку затравили за критику Загитовой

Фигуристка в интервью YouTube-каналу ФигурLive заявила, что Загитова исполнила тройной лутц с неверного ребра в короткой программе Гран-при.
«Это можно переделать, это желание человека. У меня тоже были ребра на лутце, со временем это прошло», — отметила она.
Фигуристка не должна была критиковать Загитову — так решили поклонники олимпийской чемпионки.
«Еще одна страшно завистливая девочка», «Даша, ты своими руками поставила жирный крест на карьере…», «Думать надо, когда рот открываешь свой поганый», «Ты в подметки Алине не годишься, тебе ли комментировать», — написали ей комментаторы, не стесняясь в выражениях.
После этого Паненкова удалила фото со страницы до 2017 года, пишет Lenta.Ru.
На третьем этапе Гран-при Загитова заняла второе место, уступив соотечественнице Алене Косторной.
До сезона-2018/2019 Паненкова тренировалась в группе Этери Тутберидзе <ее часто называют «штучным тренером">.
Наивысшим достижением Паненковой является первое место на этапе юниорского Гран-при в сезоне-2017/2018.
Загитова — олимпийская чемпионка Игр-2018 в Пхенчхане, пишет mail.ru.