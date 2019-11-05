Российскую фигуристку затравили за критику Загитовой

Бывшая воспитанница «штучного тренера» Этери Тутберидзе Дарья Паненкова критически высказалась о выступлении Алины Загитовой на этапе серии Гран-при Internationaux de France.

Фигуристка в интервью YouTube-каналу ФигурLive заявила, что Загитова исполнила тройной лутц с неверного ребра в короткой программе Гран-при.

«Это можно переделать, это желание человека. У меня тоже были ребра на лутце, со временем это прошло», — отметила она.

Фигуристка не должна была критиковать Загитову — так решили поклонники олимпийской чемпионки.

«Еще одна страшно завистливая девочка», «Даша, ты своими руками поставила жирный крест на карьере…», «Думать надо, когда рот открываешь свой поганый», «Ты в подметки Алине не годишься, тебе ли комментировать», — написали ей комментаторы, не стесняясь в выражениях.

После этого Паненкова удалила фото со страницы до 2017 года, пишет .

На третьем этапе Гран-при Загитова заняла второе место, уступив соотечественнице Алене Косторной.

До сезона-2018/2019 Паненкова тренировалась в группе Этери Тутберидзе <ее часто называют «штучным тренером">.

Наивысшим достижением Паненковой является первое место на этапе юниорского Гран-при в сезоне-2017/2018.

Загитова — олимпийская чемпионка Игр-2018 в Пхенчхане, пишет mail.ru.