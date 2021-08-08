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Спорт

«Это грабеж!». Российскую художественную гимнастику лишили олимпийского золота впервые за 25 лет

Гимнастка Дина Аверина получила серебряную медаль на Олимпиаде в Токио за личное многоборье. Золото завоевала израильская спортсменка — и это несмотря на то, что она совершила грубую ошибку во время выступления.

Открытый Кубок Алтайского края по художественной гимнастике
Открытый Кубок Алтайского края по художественной гимнастике
altapress.ru.

Таким образом, в этой дисциплине Россия оказалась впервые без золотой медали с 1996 года.

Сестра спортсменки, Арина Аверина, заняла пятое место. В квалификации девушки лидировали с большим отрывом.

Сообщается, что судьи отклонили протест представителей сборной России на пересмотр результатов последнего упражнения Дины Авериной, пишет «Нева Спорт».

Пользователи интернета и СМИ активно обсуждают произошедшее. Кто-то называет подобное судейство «токийским позорищем», другие же говорят, что для золота нужно быть на голову выше соперника.

Сама же Дина уверена, что она победила это соревнование.

«Моя совесть чиста. Четыре вида прошла для себя хорошо, без потерь. Считаю, на сегодняшний день я выиграла. Они (судьи) знали, что мы всегда выигрываем. Вот и было такое судейство», — цитируют Аверину РИА «Новости».

«Бесстыдное, бездушное, вопиющее судейство. Холоднокровный грабеж. Понятно, что наши победы всем надоели, но выигрывайте честно, а не воруйте то, что никогда не было вашим. А здесь именно, что грабеж!», — написал по этому поводу спортивный обозреватель Василий Конов.

Напомним, Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. На счету россиян 20 золотых, 26 серебряных и 23 бронзовые медали.

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