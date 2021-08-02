Российскую легкоатлетку увезли с олимпийского стадиона на инвалидной коляске

Спортсменка покинула стадион в инвалидной коляске, сообщает ТАСС.

На квалификации Клишина сделала три попытки, первые две организаторы не засчитали из-за заступа. На третьем подходе легкоатлетка травмировала заднюю поверхность бедра и была вынуждена прервать попытку.

«Дарью Клишину из сектора прыжков в длину на коляске отвезли в медицинский центр на стадионе и сделали перевязку на ногу. Сотрудники медцентра выдали спортсменке костыли, чтобы она смогла самостоятельно дойти до транспорта, который бы отвез ее в поликлинику Олимпийской деревни. В медцентр к Дарье пришел офицер допинг-контроля. Теперь она отправится в поликлинику только после сдачи пробы», — цитирует издание сообщение ВФЛА.

Дарья Клишина единственная прыгунья в длину российской сборной на этой Олимпиаде. Ей 30 лет. Клишина также представляла Россию на предыдущих Олимпийских играх, где взяла бронзу, пишет polit.ru.

Ранее глава USADA (антидопинговое агентство США) Трэвис Тайгарт потребовал публикации допинг-проб российских олимпийцев. Американский функционер уверен, что допинг-программу в России по-прежнему поддерживает государство.