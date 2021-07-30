Российскую спортсменку увезли на инвалидной коляске после олимпийской победы в Токио

Марта в финале травмировала голеностоп. И если бы она не продолжила поединки, с турнира сняли бы всю команду, отмечают в ОКР. Уже после победы и награждения Марту практически под руки несли подруги.
А в коляску она рухнула в слезах от боли.
Именно в таком состоянии, преодолевая боль, она билась в финале, пишет bfm.ru.
Российские рапиристки во второй раз в новейшей истории стали олимпийскими чемпионками в командном турнире.
В финальном поединке Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова победили сборную Франции со счетом 45:34.