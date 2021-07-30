Российскую спортсменку увезли на инвалидной коляске после олимпийской победы в Токио

Российскую рапиристку Марту Мартьянову увезли на инвалидной коляске после победы в Токио.

Рапиристки Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова и Аделина Загидуллина выиграли «золото» в Токио.

Марта в финале травмировала голеностоп. И если бы она не продолжила поединки, с турнира сняли бы всю команду, отмечают в ОКР. Уже после победы и награждения Марту практически под руки несли подруги.

А в коляску она рухнула в слезах от боли.

Именно в таком состоянии, преодолевая боль, она билась в финале, пишет bfm.ru.

Российские рапиристки во второй раз в новейшей истории стали олимпийскими чемпионками в командном турнире.

В финальном поединке Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова победили сборную Франции со счетом 45:34.