Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 в Токио

Британская газета The Sun заявила о том, что Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 из-за скандала, связанного с прыгуном в высоту Данилом Лысенко. Его обвиняют в нарушении антидопинговых правил, сообщает РИА Новости.

Ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций завела в отношение Лысенко дело за нарушение антидопинговых правил. Он нарушил правила о доступности спортсменов для допинг-офицеров — не вносил данные о своих перемещениях в систему, которая позволяет инспекторам проводить внесоревновательный контроль, объясняет sport24.ru.

Лысенко временно отстранили от соревнований.

Издание The Sun пишет, что «высокопоставленные чиновники из ВФЛА (Всероссийской федерации легкой атлетики) были в курсе изготовления поддельных документов, которые могли бы скрыть допинговые нарушения со стороны прыгуна в высоту, который считается претендентом на золото Игр в Токио». Из-за этого Россию якобы отстранить от Олимпиады в 2020 году, утверждает газета.