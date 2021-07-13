На третьей волне. Пустят ли жителей Алтайского края на спортивные соревнования и в фитнес-центры

1 Когда ждать олимпиады на Алтае?

На этот вопрос у министерства спорта пока ответов нет. Вероятнее всего, олимпиады среди сел и малых городов перекочуют на следующий год. Таким образом, за последние десятилетия это будет самая длительная пауза в их проведении.

При этом вложения в инфраструктуру, которые делались под олимпиады, никто отменять не будет. По словам Алексея Перфильева, на реконструкцию спортобъектов в райцентре Родино, который по идее должен был провести олимпиаду в 2022 году, предусмотрено 80 млн рублей.