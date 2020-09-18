Руководитель парка спорта в Барнауле впервые анонсировал новый проект

В сентябре 2020 года в парке спорта должен был открыться еще один масштабный объект. Речь идет о универсальном спортивном комплексе. О перспективах этого проекта 17 сентября на заседании Общественной палаты рассказал руководитель парковой зоны Алексей Трофимов.

Строить новый спортивный комплекс площадью 8 тыс. кв. метров в парке спорта начали еще в 2019 году, но особо этого не афишировали.

Расположить его решили на месте законсервированной стройки — в свое время компания «Стройгаз» хотела возвести здесь баскетбольный зал. Новые инвесторы проект переформатировали под разные игровые виды спорта.

До зимы ударными темпами успели залить фундамент, установить часть перекрытий. В мае 2020 года планировалось развернуть купол, провести внутреннюю отделку и благоустройство. А в сентябре — перерезать красную ленточку.

Но грянул коронавирус, из-за проблем с финансированием работы пришлось свернуть.

Алексей Трофимов. Анна Зайкова

По словам Алексея Трофимова, изначально стоимость проекта оценивалась в 120 млн рублей, сейчас ее скорректировали до 90 млн. В следующем году руководство парка спорта планирует привлечь кредитное средства и возобновить стройку.

Сроки запуска пока не называются.

Что из себя представляет парк спорта

В настоящий момент в парке спорта базируется детская школа по футболу Алексея Смертина, есть два больших футбольных поля и два — под мини-футбол, крытая ледовая площадка.

В 2016 году здесь открыли комплекс бассейнов «Пляж». Ежегодно парк посещают порядка 80 тыс. человек.