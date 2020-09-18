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Спорт

Руководитель парка спорта в Барнауле впервые анонсировал новый проект

В сентябре 2020 года в парке спорта должен был открыться еще один масштабный объект. Речь идет о универсальном спортивном комплексе. О перспективах этого проекта 17 сентября на заседании Общественной палаты рассказал руководитель парковой зоны Алексей Трофимов.

Парк спорта Алексея Смертина. Каток.
Парк спорта Алексея Смертина. Каток.
Татьяна Алдабаева

Строить новый спортивный комплекс площадью 8 тыс. кв. метров в парке спорта начали еще в 2019 году, но особо этого не афишировали.

Расположить его решили на месте законсервированной стройки — в свое время компания «Стройгаз» хотела возвести здесь баскетбольный зал. Новые инвесторы проект переформатировали под разные игровые виды спорта.

До зимы ударными темпами успели залить фундамент, установить часть перекрытий. В мае 2020 года планировалось развернуть купол, провести внутреннюю отделку и благоустройство. А в сентябре — перерезать красную ленточку.

Но грянул коронавирус, из-за проблем с финансированием работы пришлось свернуть.

Алексей Трофимов.
Алексей Трофимов.
Анна Зайкова

По словам Алексея Трофимова, изначально стоимость проекта оценивалась в 120 млн рублей, сейчас ее скорректировали до 90 млн. В следующем году руководство парка спорта планирует привлечь кредитное средства и возобновить стройку.

Сроки запуска пока не называются.

Что из себя представляет парк спорта

В настоящий момент в парке спорта базируется детская школа по футболу Алексея Смертина, есть два больших футбольных поля и два — под мини-футбол, крытая ледовая площадка.

В 2016 году здесь открыли комплекс бассейнов «Пляж». Ежегодно парк посещают порядка 80 тыс. человек.

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