23 марта
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Спорт

С заявлением о российских спортсменах выступил глава МОК

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сделал заявление о российских спортсменах, пишет AP.

Президент МОК Томас Бах и президент РФ Владимир Путин.
Президент МОК Томас Бах и президент РФ Владимир Путин.
kremlin.ru

Томас Бах пояснил, что он выступает против политического влияния на спорт. Президент МОК против, чтобы с российскими атлетами обращались, как с носителями коллективной вины, указывает Lenta.ru.

Обсуждение вопроса о возвращении российских спортсменов на международные соревнования будет еще обсуждаться.

Что произошло

В конце февраля прошлого года многие спортивные организации запретили сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах по рекомендации МОК.

Ранее глава МОК встретился с российскими спортсменами и рассказал, почему лидеров не допустили к Играм. Спортсмены, побывавшие на встрече, о том, что такое мероприятие состоится, они узнали накануне.

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