С заявлением о российских спортсменах выступил глава МОК

Томас Бах пояснил, что он выступает против политического влияния на спорт. Президент МОК против, чтобы с российскими атлетами обращались, как с носителями коллективной вины, указывает Lenta.ru.

Обсуждение вопроса о возвращении российских спортсменов на международные соревнования будет еще обсуждаться.

Что произошло

В конце февраля прошлого года многие спортивные организации запретили сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах по рекомендации МОК.

Ранее глава МОК встретился с российскими спортсменами и рассказал, почему лидеров не допустили к Играм. Спортсмены, побывавшие на встрече, о том, что такое мероприятие состоится, они узнали накануне.