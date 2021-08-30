«Сам из Динамо и горжусь этим»: как в Барнауле открывали новую футбольную школу

28 августа прошло торжественное открытие спортивной школы «Динамо Москва» в Барнауле. Сама по себе она уникальна — это единственная секция, напрямую завязанная со столичной академией им Льва Яшина. Теперь у юных футболистов есть возможность заниматься по уникальной методике и напрямую попадать на просмотр в Москву.

Принимать детей в новой футбольной школе будут с четырех лет, при чем как мальчиков, так и девочек. Только на открытие их собралось более 50.

По словам директора школы Дениса Некипелова, на первых порах все дети будут тренироваться вместе.

Как только наберется достаточно девочек, для них сформируют отдельную группу. Руководство школы обещает, что помимо тренировок как минимум два раза в год в школе проводить футбольные сборы.

Денис Некипелов,

директор спортивной школы «Динамо Москва» в Барнауле:

Я очень рад стать частью такой прославленной семьи «Динамо». Уверен, что Барнаул станет точкой роста будущих футбольных звезд. Мы приложим для этого все усилия.

Почему был выбран Барнаул

Для московского «Динамо» открытие футбольных школ важный и долгоиграющий проект. В клубе давно поняли — покупать за баснословные деньги легионеров и надеяться, что они заиграют в России — дело рискованное.

Уж лучше вложить эти средства в подрастающее поколение, решило руководство. Своя школа у динамовцев уже есть на Кавказе, в Махачкале, в европейской части страны, в Воронеже, и на Дальнем Востоке. В Сибири в качестве главного центра развития был выбран Барнаул.

Открытие школы «Динамо Москва» в Барнауле. Дарья Беркетова

Евгений Смертин, в прошлом известный футболист, а ныне функционер московской академии «Динамо», не скрывает: выбор этот не случаен. Барнаул всегда был кузницей футбольных кадров. «Я сам вышел из „Динамо-Барнаул“ и горжусь этим», — сказал Смертин во время открытия.

Как будет работать школа

По его словам, методика подготовки, которая используется во всех школах «Динамо», уникальна — ее разработал испанский специалист, уже несколько лет работающий в структуре клуба. Главная суть методики — тотальная работа через мяч.

Евгений Смертин,

старший тренер московской академии «Динамо» им Льва Яшина:

Очень много упражнений на внимательность, координацию и мышление. Нам не надо, чтобы ребенок был зомбирован и 30 минут бил по воротам через стенку. Мы используем разные упражнения, где он сам принимает решения, а потом переносил это умение в игру.

Сиюминутной отдачи от футбольного проекта в «Динамо» не ждут. Клуб открывает региональные школы только первый год, и чтобы они полноценно заработали заработали и начали показывать результат, должно пройти время.

Главная же цель — самим воспитать звезд для молодежной и основной динамовской команды.

Евгений Смертин,

старший тренер московской академии «Динамо» им Льва Яшина:

Футбольная школа «Динамо Москва» в Барнауле — это прямой путь наверх. Не надо через кого-то искать знакомых, чтобы отправить ребенка на просмотр. Если ты показываешь результат — тебя тут же приглашают в столицу. У нас стажируются тренеры, у нас проводятся совместные сборы, товарищеские встречи. Мы постоянно просматриваем перспективных ребят. У нас будет формироваться полная информация по каждому воспитаннику в электронном виде. Как каждый из них прогрессирует, мы тоже будем видеть.

Открытие школы «Динамо Москва» в Барнауле. Дарья Беркетова

Результаты у воспитанников московской академии им Льва Яшина достаточно внушительные.

В Юношеской футбольной лиге, которая была запущена в 2019 году, в первом же сезоне лучшим игроком по системе гол+пас стал игрок академии Константин Тюкавин, а в основную команду по итогам розыгрыша вошел Арсен Захарян.

23 августа нынешнего года Тювакин и Захарян вошли в итоговый состав сборной России на сентябрьские матчи отбора на чемпионат.

Интерес к воспитанникам академии есть и у главного тренера «Динамо Москва» Сандро Шварца. Немецкий специалист в интервью клубного изданию сказал, что сеть школ — это хорошая идея, которая со временем принесет свои плоды.

Открытие школы «Динамо Москва» в Барнауле. Дарья Беркетова

«Помимо работы с главной командой мы уделяем большое внимание молодым футболистам, которые есть в системе клуба, — пояснил Шварц. — Пристально следим за второй командой „Динамо“, которая играет с профессионалами, молодежной командой. Периодически проводим тренерские совещания, на которых присутствуют и специалисты из академии. В первую очередь команд U19 и U17, которые участвуют в Юношеской футбольной лиге. Мне говорили, что она появилась недавно, и, мне кажется, это было правильным решением».

Когда начнутся тренировки

Первые занятия в Барнауле начнутся уже 30 августа. У возрастной группы 4−6 лет тренировка пройдет в спортивном зале на главном стадионе «Динамо» (Никитина, 55).

Дети 7−9 лет в этот же день будут заниматься на открытой площадке спорткомплекса «Победа» (Антона Петрова, 146 г). Здесь же с 18.00 до 19.00 будут тренироваться дети 9−12 лет.

У самых старших воспитанников школы «Динамо Москва» в Барнауле тренировки стартуют с 31 августа.

Сколько стоят занятия

В школе «Динамо Москва» в Барнауле будут действовать два вида абонементов. Восемь занятий будут стоить 3,5 тыс. рублей, 12 занятий — 5 тыс. рублей. Пробное занятие будет бесплатным. Немаловажно, что своим воспитанникам школа бесплатно предоставляет экипировку.

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