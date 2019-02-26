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26 февраля -5°C

Герои зимней сельской олимпиады Алтая в номинациях altapress.ru

С 21 по 24 февраля Ребриха в шестой раз принимала XXXIV зимнюю олимпиаду сельских спортсменов Алтая. Лучших определили в восьми видах спорта — футболе, хоккее, шахматах, лыжных гонках, полиатлоне, зимней рыбалке и биатлоне. Отдельные соревнования были и среди спортивных семей. Altapress.ru решил посмотреть на сельскую олимпиаду через призму собственных номинаций.

Открытие сельской олимпиады в Ребрихе
Открытие сельской олимпиады в Ребрихе
Антон Федотов, altairegion22.ru

1. Самый юный участник олимпиады

Для семьи Шахрай из Михайловского района сельская олимпиада в Ребрихе стала дебютной. Зональные отборочные соревнования они прошли без труда, просто потому что реальных соперников не оказалось.

В финальной части среди 719 участников 4-летняя Снежана Шахрай стала самой юной. И сразу с серебряной медалью: в общем зачете соревнований среди спортивных семей Михайловский район стал вторым.

Олимпиады сельских спортсменов в Ребрихе
Олимпиады сельских спортсменов в Ребрихе
altapress.ru

Виктория Шахрай рассказывает: к олимпиаде дочку начали готовить заранее — за два месяца до стартов ее впервые поставили на лыжи.

Получалось сначала не очень: Снежана особого интереса к спорту не проявляла. Подкупать ее приходилось новыми куклами и сладостями.

Зато на финале в Ребрихе Снежа проявила себя как настоящий боец, обогнав на лыжне девочку почти в два раза старше себя. В гимнастике юная спортсменка тоже показала неплохой результат, а вот дартс не пошел. В итоге из 12 сельских семей с девочками Шахрай стали десятыми.

Олимпиады сельских спортсменов в Ребрихе
Олимпиады сельских спортсменов в Ребрихе
altapress.ru
Олимпиады сельских спортсменов в Ребрихе
Олимпиады сельских спортсменов в Ребрихе
altapress.ru
Открытие сельской олимпиады в Ребрихе
Открытие сельской олимпиады в Ребрихе
Антон Федотов, altairegion22.ru
Открытие сельской олимпиады в Ребрихе
Открытие сельской олимпиады в Ребрихе
Антон Федотов, altairegion22.ru

Останавливаться на этом результате они не собираются. Мама Виктория сама много лет занималась лыжами, впрочем как и ее муж, поэтому соревновательных дух у них в крови. Судя по первым успехам юной Снежаны, у нее тоже.

Шахрай уже точно решили, что будут участвовать и в следующей олимпиаде.

2. Самый взрослый участник олимпиады

Полиатлонист Виктор Южаков из Мамонтовского района в сельских олимпиадах точно не новичок. В соревнованиях он начал участвовать с 30 лет, а сейчас ему уже 68. Он по праву носит звание самого взрослого спортсмена игр.

Олимпиады сельских спортсменов в Ребрихе
Олимпиады сельских спортсменов в Ребрихе
altapress.ru

Несмотря на солидный возраст Виктор Южаков регулярно оказывается в призах. На прошлой зимней олимпиаде в полиатлоне он взял серебро, на этой вновь повторил результат. До золотой медали полиатлонисту чуть не хватило скорости в лыжах.

Зато силовая гимнастика у него идет на ура: в Ребрихе Виктор Южаков подтянулся 46 (!) раз.

Виктор Южаков,
частник сельской олимпиады из Мамонтовского района:

Были годы, когда я подтягивался больше 50 раз. Сейчас уже, наверное, возраст сказывается. А вообще в нашей команде много пенсионеров. Есть человек, который участвовал в первой зимней олимпиаде на Алтае. Спортивного азарта у него хоть отбавляй.

При этом вокруг участия пожилых людей в сельской олимпиаде в этом году развернулись нешуточные дискуссии.

Представители нескольких районов в Ребрихе предложили понизить возрастной порог, чтоб допустить к играм молодежь от 14 лет, а пенсионеров, напротив, отсеять. Правда, окончательное решение по этому поводу не принято.

3. Самый заслуженный участник олимпиады

В этой номинации у нас двоевластие. Самыми заслуженными участниками олимпиады на этот раз стали биатлонисты Сергей Неверов и Сергей Заозеров. Оба мастера спорта, оба из села Верх-Катунское Бийского района.

Соревнования по биатлону сельской олимпиады
Соревнования по биатлону сельской олимпиады
vk.com/sport.biy.raion
Соревнования по биатлону сельской олимпиады
Соревнования по биатлону сельской олимпиады
vk.com/sport.biy.raion
Соревнования по биатлону сельской олимпиады
Соревнования по биатлону сельской олимпиады
vk.com/sport.biy.raion
Соревнования по биатлону сельской олимпиады
Соревнования по биатлону сельской олимпиады
vk.com/sport.biy.raion
Соревнования по биатлону сельской олимпиады
Соревнования по биатлону сельской олимпиады
vk.com/sport.biy.raion

Еще в школьном возрасте их способности в лыжах разглядел учитель физкультуры Анатолий Павлов. После этого ребята начали заниматься в ДЮСШ в селе Лесное.

Сейчас оба Сергея выступают во всероссийских соревнованиях по биатлону за Новосибирскую область, а вторым зачетом за Алтайский край.

Галина Максимова, начальник отдела по спорту администрации Бийского района, рассказывает: то, что ребята смогли принять участие в биатлонных гонках краевой олимпиады — это счастливый случай. В середине февраля из-за сильных холодов сборы у них отменили, парни приехали домой.

В итоге Сергей Заозеров стал трижды чемпионом сельских игр, показав 100-процентный результат. Сначала он победил в индивидуальной гонке и спринте, а 17 февраля — в эстафете.

Галина Максимова,
начальник отдела по спорту администрации Бийского района:

Для наших спортсменов они являются настоящим примером для подражания. Дети верят в себя и понимают, что простые парни из деревни тоже могут достичь хороших результатов в спорте. Для примера, в ноябре прошлого года на биатлонной гонке в Новосибирске Максим Цветков, член сборной России, стал четвертым, а наш Сергей Заозеров вторым.

4. Специальная номинация «Не везет, так не везет»

Футбольная команда Ребрихинского района в этом году претендовала на самые высокие места. А разве может быть иначе, когда ты, во-первых, выступаешь дома при своих болельщиках, во-вторых, защищаешь титул действующего чемпиона.

Футбольные матчи сельской олимпиады в Ребрихе
Футбольные матчи сельской олимпиады в Ребрихе
Алтайский спорт, Иван Блаженко

То ли высокая ответственность подкосила команду, но выступила она совсем не так, как ожидалось. В первой же групповой игре ребрихинцы уступили соперникам из Тальменки со счетом 1:3. После этого хозяева уверенно обыграли футболистов из Ключевского района, забив им шесть мячей и пропустив всего один.

Футбольные матчи сельской олимпиады в Ребрихе
Футбольные матчи сельской олимпиады в Ребрихе
Алтайский спорт, Иван Блаженко

За вторую путевку в полуфинал ребрихинцы в упорнейшем матче одолели поспелихинцев, оформив свою победу на последних минутах матча.

Вот тут показалось, что удача повернулась к ним лицом. Но в шаге от желанного финала хозяева вновь оступились в серии пенальти. Вратарь Кытмановской команды (о нем читайте ниже) отразил сразу три из четырех ударов. Ребрихинцам пришлось довольствоваться только матчем за третье место с Поспелихой.

Футбольные матчи сельской олимпиады в Ребрихе
Футбольные матчи сельской олимпиады в Ребрихе
Алтайский спорт, Иван Блаженко

И все шло хорошо — ко второму тайму этой встречи они вели со счетом 2:0. Однако буквально за 10 минут полностью растеряли свое преимущество, пропустив аж три мяча. Последний из них залетел в ворота буквально перед финальным свистком. Так бесславно ребрихинские футболисты сложили с себя титул чемпионов.

6. Самый перспективный новичок

За 34 года существования зимних сельских олимпиад Целинный район ни разу не выходил в финальный этап соревнований по хоккею. И вот, наконец, это свершилось.

В Ребрихе команда сразу громко о себе заявила, на групповом этапе сначала обыграв хозяев со счетом 7:1, затем благовещенцев 6:0. Уступили в борьбе они лишь лидеру последних лет Шипуновскому району.

Олимпиады сельских спортсменов в Ребрихе
Олимпиады сельских спортсменов в Ребрихе
altapress.ru

В полуфинале их ждали хоккеисты из Павловска. Капитан «целинников» Олег Ерохин, вспоминая этот матч, говорит, что зла на себя не хватает. На ответственную встречу команда вышла какая-то расслабленная, видимо, заранее ощущая себя финалистом.

Подвела и погода: лед на весеннем солнце после полудня подтаял. Играть на нем было проблематично.

В итоге Целинный район ограничился утешительным матчем за бронзу, которую и завоевал, что для новичка олимпиады вполне неплохо.

Олимпиады сельских спортсменов в Ребрихе
Олимпиады сельских спортсменов в Ребрихе
altapress.ru

Уже после этой встречи Вадим Смагин, директор компании «Бочкари» из Целинного района и большой любитель хоккея, сказал, что в ближайшие годы команда будет бороться только за золото.

7. Самые преданные болельщики олимпиады

Кто хоть раз бывал на олимпиадах сельских спортсменов, тот знает — болельщики из Ребрихи самые активные.

На летние соревнования они ездят большой компанией в 20 человек: врачи, учителя, бизнесмены. Причем далеко не все из них местные, специально поболеть за друзей и родственников приезжают люди из Москвы, Санкт-Петербурга и даже Германии. Для них спорт и родная Ребриха неразделимы.

Открытие сельской олимпиады в Ребрихе
Открытие сельской олимпиады в Ребрихе
Антон Федотов, altairegion22.ru

Светлана Гришкова, много лет работающая в школе, не пропускает олимпийских стартов с 2004 года. В тот год ее родное село принимало олимпиаду. И после этого понеслось.

В селе, где проводится летняя олимпиада, ребрихинцы обычно разбивают полевой стан. Здесь есть военная палатка, зона приготовления пищи с мангалом и казаном для плова, большой стол с шатром и даже место для дискотеки с музыкальными колонками. А еще ребрихинцы возят за собой баню на колесах.

То, что происходит за кулисами самых главных спортивных стартов на Алтае
То, что происходит за кулисами самых главных спортивных стартов на Алтае
Олег Богданов

Зимой все сложнее. Тамара Ушакова, еще одна ярая болельщица, рассказывает: если зимние старты проходят где-то недалеко от Ребрихи, то на соревнования они выезжают одним днем, а вечером возвращаются домой. И так несколько раз.

В этом году и ездить никуда не пришлось. Стадион, где проходили игры олимпиады, находится прямо в центре родного села.

Жители рассказывают: когда в хоккейном матче с Целинным районом ребрихинцы забили свою единственную шайбу, трибуны чуть не рухнули, так активно радовались болельщики. А еще тут же кто-то начал запускать салют.

У Тамары Ушаковой в футбольной команде Ребрихи играют два племянника, а в хоккейной — брат, который неожиданно «сменил ориентацию». Так в семье в шутку называют его переход из футбола в хоккей.

За своих родственников и односельчан женщина болела так, что в первый же день сорвала голос.

8. Самый фартовый участник олимпиады

О драматизме в футбольных баталиях сельской олимпиады мы уже писали. Вратарь команды Кытмановского района Андрей Подгаевский стал его главным героем.

Олимпиады сельских спортсменов в Ребрихе
Олимпиады сельских спортсменов в Ребрихе
altapress.ru
Олимпиады сельских спортсменов в Ребрихе
Олимпиады сельских спортсменов в Ребрихе
altapress.ru
Олимпиады сельских спортсменов в Ребрихе
Олимпиады сельских спортсменов в Ребрихе
altapress.ru

Три удара пенальти, которые он отразил в полуфинале против ребрихинцев, оказались только первым актом пьесы. Второй начался в финале, когда уже немолодой вратарь потащил еще два, казалось бы, не берущихся мяча.

Свой вратарский путь Андрей начал в 8 классе. Его первым тренером был Олег Гололобов. Он и сейчас стоит у руля кытмановской команды.

Футбольные матчи сельской олимпиады в Ребрихе
Футбольные матчи сельской олимпиады в Ребрихе
Алтайский спорт, Иван Блаженко

Андрей Подгаевский,
вратарь и капитан сборной Кытмановского района:

Побеждают сильнейшие. В этом году победили мы, хоть и без определенного везения не обошлось. Главное, что команда прошла тернистый путь и заслужила золотые медали. Зимний футбол — это такой вид спорта, где от удачи и случайности зависит многое.

Вместо эпилога

В плане организации главных спортивных стартов Алтайского края у Ребрихинского района опыт большой. Здесь принимали пять летних олимпиад и одну зимнюю. Последнюю из них в 2013 году.

В этот раз Ребриха отличилась дважды. Во-первых, смогла провести все на высшем уровне, во-вторых, занять первое место в общекомандном зачете, чего не было аж 8 лет.

Олимпиады сельских спортсменов в Ребрихе
Олимпиады сельских спортсменов в Ребрихе
altapress.ru

На втором месте среди муниципалитетов с населением более 20 тысяч человек на этот раз оказался Павловский район, на третьем — Шипуновский.

На организацию олимпиады из краевого бюджета Ребриха получила 2,9 млн рублей. Средства пошли на косметический ремонт всех спортивных объектов, включая хоккейную коробку, освещение лыжной трассы.

А еще на стадионе теперь есть удобный спортивно-бытовой корпус с гостиницей и раздевалками. Благодаря этому Ребриха сможет принимать гораздо больше краевых соревнований. В год их проводится около 50, рассказал председатель районного спорткомитета Сергей Тарасов.

Олимпиады сельских спортсменов в Ребрихе
Олимпиады сельских спортсменов в Ребрихе
altapress.ru

Еще 1,5 млн рублей местные власти привлекли в качестве спонсорской помощи. Кстати, по окончанию олимпиады стало известно, что «Бочкари» выделили Ребрихинскому району 100 тысяч рублей на развитие детского спорта в качестве благодарности за отличную олимпиаду. Столько же получил Кытмановский район, победивший в футбольном турнире.

Следующая зимняя олимпиада сельских спортсменов края пройдет в Алтайском.

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