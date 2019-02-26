Герои зимней сельской олимпиады Алтая в номинациях altapress.ru

С 21 по 24 февраля Ребриха в шестой раз принимала XXXIV зимнюю олимпиаду сельских спортсменов Алтая. Лучших определили в восьми видах спорта — футболе, хоккее, шахматах, лыжных гонках, полиатлоне, зимней рыбалке и биатлоне. Отдельные соревнования были и среди спортивных семей. Altapress.ru решил посмотреть на сельскую олимпиаду через призму собственных номинаций.

1. Самый юный участник олимпиады

Для семьи Шахрай из Михайловского района сельская олимпиада в Ребрихе стала дебютной. Зональные отборочные соревнования они прошли без труда, просто потому что реальных соперников не оказалось.

В финальной части среди 719 участников 4-летняя Снежана Шахрай стала самой юной. И сразу с серебряной медалью: в общем зачете соревнований среди спортивных семей Михайловский район стал вторым.

Олимпиады сельских спортсменов в Ребрихе altapress.ru

Виктория Шахрай рассказывает: к олимпиаде дочку начали готовить заранее — за два месяца до стартов ее впервые поставили на лыжи.

Получалось сначала не очень: Снежана особого интереса к спорту не проявляла. Подкупать ее приходилось новыми куклами и сладостями.

Зато на финале в Ребрихе Снежа проявила себя как настоящий боец, обогнав на лыжне девочку почти в два раза старше себя. В гимнастике юная спортсменка тоже показала неплохой результат, а вот дартс не пошел. В итоге из 12 сельских семей с девочками Шахрай стали десятыми.

Олимпиады сельских спортсменов в Ребрихе altapress.ru Олимпиады сельских спортсменов в Ребрихе altapress.ru Открытие сельской олимпиады в Ребрихе Антон Федотов , altairegion22.ru Открытие сельской олимпиады в Ребрихе Антон Федотов , altairegion22.ru

Останавливаться на этом результате они не собираются. Мама Виктория сама много лет занималась лыжами, впрочем как и ее муж, поэтому соревновательных дух у них в крови. Судя по первым успехам юной Снежаны, у нее тоже.

Шахрай уже точно решили, что будут участвовать и в следующей олимпиаде.

2. Самый взрослый участник олимпиады

Полиатлонист Виктор Южаков из Мамонтовского района в сельских олимпиадах точно не новичок. В соревнованиях он начал участвовать с 30 лет, а сейчас ему уже 68. Он по праву носит звание самого взрослого спортсмена игр.

Олимпиады сельских спортсменов в Ребрихе altapress.ru

Несмотря на солидный возраст Виктор Южаков регулярно оказывается в призах. На прошлой зимней олимпиаде в полиатлоне он взял серебро, на этой вновь повторил результат. До золотой медали полиатлонисту чуть не хватило скорости в лыжах.

Зато силовая гимнастика у него идет на ура: в Ребрихе Виктор Южаков подтянулся 46 (!) раз.

Виктор Южаков,

частник сельской олимпиады из Мамонтовского района:

Были годы, когда я подтягивался больше 50 раз. Сейчас уже, наверное, возраст сказывается. А вообще в нашей команде много пенсионеров. Есть человек, который участвовал в первой зимней олимпиаде на Алтае. Спортивного азарта у него хоть отбавляй.

При этом вокруг участия пожилых людей в сельской олимпиаде в этом году развернулись нешуточные дискуссии.

Представители нескольких районов в Ребрихе предложили понизить возрастной порог, чтоб допустить к играм молодежь от 14 лет, а пенсионеров, напротив, отсеять. Правда, окончательное решение по этому поводу не принято.

3. Самый заслуженный участник олимпиады

В этой номинации у нас двоевластие. Самыми заслуженными участниками олимпиады на этот раз стали биатлонисты Сергей Неверов и Сергей Заозеров. Оба мастера спорта, оба из села Верх-Катунское Бийского района.

Соревнования по биатлону сельской олимпиады vk.com/sport.biy.raion Соревнования по биатлону сельской олимпиады vk.com/sport.biy.raion Соревнования по биатлону сельской олимпиады vk.com/sport.biy.raion Соревнования по биатлону сельской олимпиады vk.com/sport.biy.raion Соревнования по биатлону сельской олимпиады vk.com/sport.biy.raion

Еще в школьном возрасте их способности в лыжах разглядел учитель физкультуры Анатолий Павлов. После этого ребята начали заниматься в ДЮСШ в селе Лесное.

Сейчас оба Сергея выступают во всероссийских соревнованиях по биатлону за Новосибирскую область, а вторым зачетом за Алтайский край.

Галина Максимова, начальник отдела по спорту администрации Бийского района, рассказывает: то, что ребята смогли принять участие в биатлонных гонках краевой олимпиады — это счастливый случай. В середине февраля из-за сильных холодов сборы у них отменили, парни приехали домой.

В итоге Сергей Заозеров стал трижды чемпионом сельских игр, показав 100-процентный результат. Сначала он победил в индивидуальной гонке и спринте, а 17 февраля — в эстафете.

Галина Максимова,

начальник отдела по спорту администрации Бийского района:

Для наших спортсменов они являются настоящим примером для подражания. Дети верят в себя и понимают, что простые парни из деревни тоже могут достичь хороших результатов в спорте. Для примера, в ноябре прошлого года на биатлонной гонке в Новосибирске Максим Цветков, член сборной России, стал четвертым, а наш Сергей Заозеров вторым.

4. Специальная номинация «Не везет , так не везет»

Футбольная команда Ребрихинского района в этом году претендовала на самые высокие места. А разве может быть иначе, когда ты, во-первых, выступаешь дома при своих болельщиках, во-вторых, защищаешь титул действующего чемпиона.

Футбольные матчи сельской олимпиады в Ребрихе Алтайский спорт , Иван Блаженко

То ли высокая ответственность подкосила команду, но выступила она совсем не так, как ожидалось. В первой же групповой игре ребрихинцы уступили соперникам из Тальменки со счетом 1:3. После этого хозяева уверенно обыграли футболистов из Ключевского района, забив им шесть мячей и пропустив всего один.

Футбольные матчи сельской олимпиады в Ребрихе Алтайский спорт , Иван Блаженко

За вторую путевку в полуфинал ребрихинцы в упорнейшем матче одолели поспелихинцев, оформив свою победу на последних минутах матча.

Вот тут показалось, что удача повернулась к ним лицом. Но в шаге от желанного финала хозяева вновь оступились в серии пенальти. Вратарь Кытмановской команды (о нем читайте ниже) отразил сразу три из четырех ударов. Ребрихинцам пришлось довольствоваться только матчем за третье место с Поспелихой.

Футбольные матчи сельской олимпиады в Ребрихе Алтайский спорт , Иван Блаженко

И все шло хорошо — ко второму тайму этой встречи они вели со счетом 2:0. Однако буквально за 10 минут полностью растеряли свое преимущество, пропустив аж три мяча. Последний из них залетел в ворота буквально перед финальным свистком. Так бесславно ребрихинские футболисты сложили с себя титул чемпионов.

6. Самый перспективный новичок

За 34 года существования зимних сельских олимпиад Целинный район ни разу не выходил в финальный этап соревнований по хоккею. И вот, наконец, это свершилось.

В Ребрихе команда сразу громко о себе заявила, на групповом этапе сначала обыграв хозяев со счетом 7:1, затем благовещенцев 6:0. Уступили в борьбе они лишь лидеру последних лет Шипуновскому району.

Олимпиады сельских спортсменов в Ребрихе altapress.ru

В полуфинале их ждали хоккеисты из Павловска. Капитан «целинников» Олег Ерохин, вспоминая этот матч, говорит, что зла на себя не хватает. На ответственную встречу команда вышла какая-то расслабленная, видимо, заранее ощущая себя финалистом.

Подвела и погода: лед на весеннем солнце после полудня подтаял. Играть на нем было проблематично.

В итоге Целинный район ограничился утешительным матчем за бронзу, которую и завоевал, что для новичка олимпиады вполне неплохо.

Олимпиады сельских спортсменов в Ребрихе altapress.ru

Уже после этой встречи Вадим Смагин, директор компании «Бочкари» из Целинного района и большой любитель хоккея, сказал, что в ближайшие годы команда будет бороться только за золото.

7. Самые преданные болельщики олимпиады

Кто хоть раз бывал на олимпиадах сельских спортсменов, тот знает — болельщики из Ребрихи самые активные.

На летние соревнования они ездят большой компанией в 20 человек: врачи, учителя, бизнесмены. Причем далеко не все из них местные, специально поболеть за друзей и родственников приезжают люди из Москвы, Санкт-Петербурга и даже Германии. Для них спорт и родная Ребриха неразделимы.

Открытие сельской олимпиады в Ребрихе Антон Федотов , altairegion22.ru

Светлана Гришкова, много лет работающая в школе, не пропускает олимпийских стартов с 2004 года. В тот год ее родное село принимало олимпиаду. И после этого понеслось.

В селе, где проводится летняя олимпиада, ребрихинцы обычно разбивают полевой стан. Здесь есть военная палатка, зона приготовления пищи с мангалом и казаном для плова, большой стол с шатром и даже место для дискотеки с музыкальными колонками. А еще ребрихинцы возят за собой баню на колесах.

То , что происходит за кулисами самых главных спортивных стартов на Алтае Олег Богданов

Зимой все сложнее. Тамара Ушакова, еще одна ярая болельщица, рассказывает: если зимние старты проходят где-то недалеко от Ребрихи, то на соревнования они выезжают одним днем, а вечером возвращаются домой. И так несколько раз.

В этом году и ездить никуда не пришлось. Стадион, где проходили игры олимпиады, находится прямо в центре родного села.

Жители рассказывают: когда в хоккейном матче с Целинным районом ребрихинцы забили свою единственную шайбу, трибуны чуть не рухнули, так активно радовались болельщики. А еще тут же кто-то начал запускать салют.

У Тамары Ушаковой в футбольной команде Ребрихи играют два племянника, а в хоккейной — брат, который неожиданно «сменил ориентацию». Так в семье в шутку называют его переход из футбола в хоккей.

За своих родственников и односельчан женщина болела так, что в первый же день сорвала голос.

8. Самый фартовый участник олимпиады

О драматизме в футбольных баталиях сельской олимпиады мы уже писали. Вратарь команды Кытмановского района Андрей Подгаевский стал его главным героем.

Олимпиады сельских спортсменов в Ребрихе altapress.ru Олимпиады сельских спортсменов в Ребрихе altapress.ru Олимпиады сельских спортсменов в Ребрихе altapress.ru

Три удара пенальти, которые он отразил в полуфинале против ребрихинцев, оказались только первым актом пьесы. Второй начался в финале, когда уже немолодой вратарь потащил еще два, казалось бы, не берущихся мяча.

Свой вратарский путь Андрей начал в 8 классе. Его первым тренером был Олег Гололобов. Он и сейчас стоит у руля кытмановской команды.

Футбольные матчи сельской олимпиады в Ребрихе Алтайский спорт , Иван Блаженко

Андрей Подгаевский ,

вратарь и капитан сборной Кытмановского района:

Побеждают сильнейшие. В этом году победили мы, хоть и без определенного везения не обошлось. Главное, что команда прошла тернистый путь и заслужила золотые медали. Зимний футбол — это такой вид спорта, где от удачи и случайности зависит многое.

Вместо эпилога

В плане организации главных спортивных стартов Алтайского края у Ребрихинского района опыт большой. Здесь принимали пять летних олимпиад и одну зимнюю. Последнюю из них в 2013 году.

В этот раз Ребриха отличилась дважды. Во-первых, смогла провести все на высшем уровне, во-вторых, занять первое место в общекомандном зачете, чего не было аж 8 лет.

Олимпиады сельских спортсменов в Ребрихе altapress.ru

На втором месте среди муниципалитетов с населением более 20 тысяч человек на этот раз оказался Павловский район, на третьем — Шипуновский.

На организацию олимпиады из краевого бюджета Ребриха получила 2,9 млн рублей. Средства пошли на косметический ремонт всех спортивных объектов, включая хоккейную коробку, освещение лыжной трассы.

А еще на стадионе теперь есть удобный спортивно-бытовой корпус с гостиницей и раздевалками. Благодаря этому Ребриха сможет принимать гораздо больше краевых соревнований. В год их проводится около 50, рассказал председатель районного спорткомитета Сергей Тарасов.

Олимпиады сельских спортсменов в Ребрихе altapress.ru

Еще 1,5 млн рублей местные власти привлекли в качестве спонсорской помощи. Кстати, по окончанию олимпиады стало известно, что «Бочкари» выделили Ребрихинскому району 100 тысяч рублей на развитие детского спорта в качестве благодарности за отличную олимпиаду. Столько же получил Кытмановский район, победивший в футбольном турнире.

Следующая зимняя олимпиада сельских спортсменов края пройдет в Алтайском.