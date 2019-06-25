Самые спортивные среди энергетиков Сибири!

В соревнованиях в Красноярске приняли участие более 150 работников отрасли. В течение четырех дней энергетики из Красноярского, Хакасского, Алтайского, Забайкальского, Омского, Кузбасского, Бурятского филиалов, а также исполнительного аппарата компании состязались по семи видам спорта: стритбол, пляжный волейбол, настольный теннис, легкая атлетика, плавание, перетягивание каната, шахматы.

Первое место в общекомандном зачете заняла команда из Алтайского края, второе место — из Омской области. Принимавшие гостей красноярцы завоевали «бронзу». Команды-победительницы получили призы и памятные дипломы. В торжественной церемонии награждения принял участие генеральный директор Россети Сибирь Павел Акилин.

Павел Акилин,

генеральный директор Россети Сибирь:

Мы увидели настоящее состязание силы, воли и характера. Амбициозность, нацеленность на результат, умение работать единой командой — все то, что продемонстрировали наши коллеги на спортивных площадках — помогает и будет помогать нам добиваться наивысших результатов и в повседневной работе.

Спортсмены, показавшие наилучшие результаты на спартакиаде, представят Сибирь на всероссийских соревнованиях энергетиков ПАО «Россети».

Алтайские энергетики не раз занимали на корпоративной спартакиаде верхнюю ступень пьедестала. В своем родном крае ребятам удается оставаться лучшими уже несколько лет подряд: команда крупнейшей электросетевой компании региона — неизменный победитель спартакиад энергетиков Алтая. А сейчас многим из наших спортсменов предстоит подготовка к соревнованиям энергетиков в российском масштабе.