10 декабря
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Спорт

Самый большой каток в Алтайском крае откроется 10 декабря в Барнауле

Ледовый каток «Клевченя» откроют 10 декабря в 18:00, передали в паблике «Ледовый каток „Клевченя“ Барнаул».

Ледовый каток "Клевченя"
Ледовый каток "Клевченя"
Ледовый каток "Клевченя"

В «Клевчени» для желающих покататься работает гардероб, прокат коньков, их заточка, кафе, кофейный автомат, играет музыка и есть искусственное освещение.

На каток приходить можно только по расписанию. Сейчас там продолжают заниматься конькобежцы.

Режим работы массового катания следующий:

  • пн: выходной;

  • вт: 18:00 — 21:00;

  • ср: 18:00 — 21:00;

  • чт: выходной;

  • пт: 18:00 — 21:00;

  • сб: 18:00 — 21:00;

  • вс: 15:00 — 21:00.

По субботам и воскресеньям режим работы может измениться из-за соревнований.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость