Самый большой каток в Алтайском крае откроется 10 декабря в Барнауле

В «Клевчени» для желающих покататься работает гардероб, прокат коньков, их заточка, кафе, кофейный автомат, играет музыка и есть искусственное освещение.
На каток приходить можно только по расписанию. Сейчас там продолжают заниматься конькобежцы.
Режим работы массового катания следующий:
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пн: выходной;
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вт: 18:00 — 21:00;
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ср: 18:00 — 21:00;
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чт: выходной;
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пт: 18:00 — 21:00;
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сб: 18:00 — 21:00;
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вс: 15:00 — 21:00.
По субботам и воскресеньям режим работы может измениться из-за соревнований.
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