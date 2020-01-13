Сайт минспорта Хакасии отключили за неуплату, но вскоре обещают все исправить, сообщает 19rus.info .

Изначально на странице сообщалось, что отключение произошло за неуплату.

Официально информацию о неуплате в ведомстве также не подтверждают. Говорят, что речь идет о технических неполадках, а указанное на странице — это формулировка разработчика.

«Проблему планируется решить на следующей неделе», — сообщили в пресс-службе минспорта республики.

Сайт минспорта Хакасии отключили за неуплату. 19rus.info.

Сейчас на странице сообщается, что «сервер не найден».

Как пишет издание, это не первые финансовые проблемы, с которыми сталкивается ведомство. Ранее на минспорт подал в суд местный предприниматель, который сдавал министерству в аренду площади.