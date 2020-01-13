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Спорт

Сайт минспорта Хакасии отключили за неуплату

Сайт минспорта Хакасии отключили за неуплату, но вскоре обещают все исправить, сообщает 19rus.info.

Работа. Компьютер.
Работа. Компьютер.
СС0

Изначально на странице сообщалось, что отключение произошло за неуплату.

Официально информацию о неуплате в ведомстве также не подтверждают. Говорят, что речь идет о технических неполадках, а указанное на странице — это формулировка разработчика.

«Проблему планируется решить на следующей неделе», — сообщили в пресс-службе минспорта республики.

Сайт минспорта Хакасии отключили за неуплату.
Сайт минспорта Хакасии отключили за неуплату.
19rus.info.

Сейчас на странице сообщается, что «сервер не найден».

Как пишет издание, это не первые финансовые проблемы, с которыми сталкивается ведомство. Ранее на минспорт подал в суд местный предприниматель, который сдавал министерству в аренду площади.

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